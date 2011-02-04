Почерк расскажет о вашем здоровье. Тест

Ни для кого не является секретом тот факт, который свидетельствует о том, что почерк позволяет судить о характере своего обладателя, но это еще не все, оказывается он может выступать и в качестве диагноста, причем сообщает он не только о тех недугах, которые уже имеются у того или иного человека, но и тех, которые могут развиться у него впоследствии.

А это дает нам возможность предупредить заболевание, тем более всем прекрасно известно о том, что в этом случае у каждого появляется возможность предпринять меры по недопущению нежелательного развития событий.

Мы предлагаем вам провести небольшое самостоятельное тестирование, для которого понадобится подготовить несколько образцов почерка, после чего заняться «расшифровкой» написанного.

По мнению тех, кто занимается этими вопросами профессионально, а точнее, по мнению графологов, наш почерк позволяет делать выводы по поводу состояния нашего организма,только следует условно «разделить» буквы и тело на две половины.

Так, например, верхняя часть букв представляют собой верхнюю часть тела, начиная от головы и заканчивая грудной клеткой, соответственно, нижняя часть букв - это область от живота и до пят.

Обратите внимание, не выходят ли написанные буквы своими верхушками за границы верхней строки.

Если это так, то обратите внимание на сердце и дыхательную систему, если же в настоящий момент такие недуги вас не беспокоят, то все же это может свидетельствовать о предрасположенности к ним.

Если допускаются разрывы между буквами при написании одного слова, то это может говорить о неполадках, связанных с нервной системой, а также об имеющихся проблемах с алкоголем или наркотиками.

Когда наблюдаются частые изменения в написании верхних деталей таких букв, как «В», «Б», то можно сделать выводы о том, что вам частенько досаждают головные боли.

Если допускаются искажения таких букв, как «Е», «И», «О», то речь идет о хронических недугах органов, месторасположение которых определяется в области груди или живота.

Страдающие болезнями нижних конечностей чаще допускают изменения в написании «З», «Д», «Р», «У».

В том случае, когда буквы располагаются на разных уровнях, слишком закруглены или неправильно написаны, то существует угроза развития общего прогрессивного паралича, и почерк позволяет диагностировать развитие этого очень серьезного заболевания еще задолго до проявления первоичной симптоматики. Как правило, в таких случаях человеку свойственно пропускать буквы, знаки препинания, а то и целые слова, и наоборот, возможно добавление лишних букв, а написанное очень затрудняет прочтение.

Это все касается написания букв, теперь же давайте приступим к исследованию почерка в целом.

Если нажим при письме ослаблен, то в этом случае можно смело вести речь о проблемах со здоровьем, и это даже в том случае, когда начало текста написано уверенно, а далее отмечается постепенное ослабление нажима, так как человек попросту устает. В этом случае можно отметить наличие волнистых линий вместо горизонтальных, а почерк становится все менее разборчивым.

Здесь же следует учитывать и тот фактор, что в некоторых случаях почерк может быть изначально слабым, и происходит это в тех ситуациях, когда пишущий человек испытывает постоянную слабость или же он находится в преклонном возрасте.

Заметить «укрупнение» почерка можно уже при первых признаках утомляемости, например, в этой ситуации можно отметить дрожание руки, что не позволяет сделать нажим более твердым, и штрихи букв отличаются своей тонкостью.

Оказывает существенное влияние на почерк и состояние алкогольного опьянения, или действие наркотических средств. Подобную картину можно наблюдать и при авитаминозе.

В тех случаях, когда у человека имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, или же он частенько сталкивается с сердечными приступами, то тогда отмечается наличие ненужных точек в соединении букв, или же точки могут быть поставлены между словами, там, где это совершенно неуместно.

А вот страдающие недугами мочеполовой сферы, как и в случае наличия гиподинамии, как правило, отличаются размашистым почерком с большими петлями.

Самое же интересное заключается в том, что, как только человек преодолевает свой недуг, то вместе с ним исчезают и все те изменения, которые ранее присутствовали в его почерке.

Можно провести такой небольшой тест, когда от вас потребуется написать ориентировочно десять строчек, сделав это карандашом или же шариковой ручкой, после чего оцените написанное согласно тем условиям, которые изложены ниже.

В первую очередь обратите внимание на общее качество своего письма:

- текст написан в высшей степени небрежно – 3

- некоторая его часть написана аккуратно, а часть небрежно – 8

- написанное отличается своей аккуратностью – 12.

Теперь пришла очередь дать оценку соединению букв в слове:

- практически все буквы в каждом слове написаны с разрывами, отделены друг от друга – 22

- буквы в слове плотно соединены друг с другом – 18.

А что с нажимом?

- он сильный и уверенный, даже бумага в некоторых местах продавлена – 20

- обычный нажим, средней твердости – 14

- очень слабый – 7.

Сейчас давайте оценим направление строчек:

- они «съезжают» вниз – 0

- совершенно ровные и прямые – 11

- «устремляются» вверх – 15.

Настало время оценить форму букв:

- отличаются своей угловатостью – 18

- трудно определиться с их формой – 9

- буквы круглые – 8.

А как обстоит дело с их наклоном?

- он попросту отсутствует – 9

- уверенный наклон вправо – 5

- присутствует небольшой наклон влево – 4.

В заключении следует обратить внимание на размер букв:

- они крупные, не менее семи миллиметров – 19

- буквы средние, в пределах от пяти до семи миллиметров – 16

- совсем маленькие, не превышающие трех миллиметров – 2.

А теперь следует произвести подсчет набранных балов, и полученная сумма позволит определиться с вашей склонностью к тем или иным заболеваниям.

Если не набрано даже сорока восьми балов, то подобный почерк свойственен людям в солидном возрасте, а также тем, у кого отмечается серьезное ослабление иммунной системы.

Если же сумма набранных балов составила от сорока восьми до семидесяти двух, то в этом случае не исключается присутствие невроза, как и склонность к ожирению, аллергии или же к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Результат от семидесяти трех до девяноста пяти баллов, как правило, свидетельствует об устойчивой психике, но при этом такие люди склонны к частым простудным недугам, нарушениям сна, инфарктам, эндокринным нарушениям.

Набрали от девяноста шести до ста пяти баллов?

В этом случае можно отметить склонность к повышенному артериальному давлению, сахарному диабету, артритам.

К сожалению, обладатели почерка, позволившего набрать такое количество баллов, не отличаются особой внимательностью к врачебным предписаниям.

Если же сумма превышает показатель в сто шесть баллов, то этот почерк позволяет судить о наличии у его обладателя высокой степени агрессивности.

Также, такие люди чаще страдают сердечными болезнями и язвой желудка.

Именно среди них чаще всего присутствует зависимость от стимуляторов различного рода, в качестве которых могут выступать алкоголь, наркотики, препараты успокоительного действия.

Надеемся, что предложенный тест поможет вам решить проблемы со своим здоровьем, хотя бы сделать это частично!

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