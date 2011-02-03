Сенат Америки не стал отменять закон о реформе здравоохранения

Американский сенат высказался против отмены реформы здравоохранения. Как и ожидалось, сенаторы заблокировали противоположное решение Палаты представителей Конгресса США, проголосовавшей в прошлом месяце.

В поддержку закона, который стал одним из основных в политике президента Барака Обамы, высказался 51 сенатор. 50 из них - соратники главы государства по Демократической партии, еще один - независимый законодатель.

Против проголосовали 47 республиканцев, что дало возможность экспертам назвать голосование "партийным", передает ИТАР-ТАСС.

Теперь судьбу закона предстоит решать американским судьям.

В разных штатах сейчас рассматриваются десятки исков относительно данного документа, а во Флориде и Вирджинии уже вынесены вердикты. Первый из них признает неконституционным закон в целом, второй - отдельное его положение о том, что с 2014 года все без исключения граждане США должны сделать выбор - либо покупать медицинскую страховку, либо платить штраф. Именно этот пункт и вызывает неприятие и непонимание значительной части общественности.

Министерство юстиции США уже заявило о намерении подать апелляции на решения судов.