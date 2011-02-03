Сектантка отказалась от медпомощи умирающему 5-летнему сыну

Мировой суд города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа приговорил местную жительницу к штрафу в 5 тыс рублей за отказ в медицинской помощи своему 5-летнему сыну по религиозным убеждениям.

По данным пресс-службы прокуратуры Югры, в педиатрическое отделение Когалымской городской больницы в тяжелом состоянии был госпитализирован пятилетний ребенок, которому нужно было срочное переливание донорской крови. Однако, мать несовершеннолетнего Наталья Подложевич, получив от медработников достоверную информацию о состоянии здоровья и необходимости переливания крови, а также о возможных последствиях, следуя своим религиозным убеждениям, отказалась от проведения процедуры. Установлено, что подсудимая, является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы". Мальчик умер.

Мировой суд города Когалыма признал ее виновной в том, что она оставила в опасности зависимого от нее ребенка /ст 125 УК РФ/.

Это уголовное дело, отметили в прокуратуре Югры, является первым и единственным в России, "создающим предпосылки для формирования правоприменительной практики привлечения к ответственности членов религиозной организации за отказ от переливания крови малолетним детям по религиозным основаниям".

"Свидетели Иеговы" до 1931 года были частью международной религиозной организации "Исследователей Библии". По данным самой организации, число ее членов во всем мире превысило 7 млн человек. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине /Нью-Йорк/. "Свидетели Иеговы" проповедают в том числе и полный отказ от переливания крови.

ami-tass.ru