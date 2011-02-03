Отдых в Египте превращается в ад

Чешские туристы спаслись бегством от разъяренной толпы в египетском туристическом центре Хургада.

Двое из них только благодаря счастливой случайности избежали побоев от бесчинствующих хулиганов, сообщает NEWSru.

По информации Чешского радио, "отдых превращается в пекло. Туристы пока себя могут чувствовать в относительной безопасности лишь в отелях, за пределами которых усиливается хаос".

В городе-курорте происходят учащающиеся столкновения между сторонниками действующего Президента Хосни МУБАРАКА и требующей его немедленной отставки оппозиции.

Чехия, в связи с обостряющейся обстановкой, эвакуирует своих граждан из Египта. Предполагается, что последние чешские туристы покинут курорты этой страны не позже воскресенья, передает ИТАР-ТАСС.