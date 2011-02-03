Из-за лекарства француз пристрастился к азартным играм

Житель Франции подал в суд на фармкомпанию GlaxoSmithKline и своего врача, утверждая, что прописанное ему лекарство от паркинсонизма вызвало навязчивую потребность в гомосексуальных половых связях и азартных играх, сообщает AFP.

По словам адвокатов 51-летнего Дидье Жамбара (Didier Jambart), поведение женатого мужчины, имеющего двух детей, резко изменилось после начала приема в 2003 году препарата Requip (ропинирол из группы неэрголиновых агонистов дофаминовых рецепторов). У француза появилось болезненное пристрастие к азартным интернет-играм, из-за которого он растратил семейные накопления и совершал кражи.

Кроме того, Жамбар начал испытывать навязчивую потребность в гомосексуальных половых контактах, заставляющую его переодеваться в женскую одежду и рекламировать себя в Сети. Последующие свидания с незнакомцами привели к тому, что он был изнасилован.

Как утверждает француз, результаты навязчивых желаний трижды приводили его к попытке самоубийства.

После прекращения приема лекарства в 2005 году желания и поведение Жамбара пришли в норму. Однако к этому времени он успел получить тяжелую психологическую травму и был смещен с занимаемой должности в Министерстве обороны.

В своем иске Жамбар потребовал от GlaxoSmithKline, "производящей дефектный препарат", и своего невролога, не предоставившего полную информацию о побочных эффектах препарата, компенсацию в размере 450 тысяч евро. Исковое заявление подано 1 февраля.

Единичные сообщения о способности ропинирола вызывать гиперсексуальность и игроманию появлялись со времени начала его продаж в конце 1990-х годов, однако соответствующее предупреждение в инструкции по применению появилось лишь в 2006 году.

medportal.ru