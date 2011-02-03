Овощ, который защитит от рака

От способа приготовления брокколи зависит польза этого овоща для здоровья, утверждают клиницисты Университета Иллинойса /США/. При этом ростки брокколи обладают почти в два раза более мощным положительным эффектом на организм.

Брокколи, приготовленный правильно, чрезвычайно полезен в борьбе с раком - от трёх до пяти порций в неделю достаточно, чтобы защитить организм от этой опасной болезни. Фермент мирозиназ и вещество сульфорафан в брокколи обладают профилактическим и противовоспалительным свойством против рака, говорят онкологи.

Однако многие люди уничтожают мирозиназ в брокколи, переваривая овощ. Брокколи в виде порошковых дополнений также бесполезен, поскольку часто такие добавки не содержат необходимых защитных ферментов, добавляют специалисты. Эксперты советуют не переваривать брокколи, потому что высокая температура и длительное время приготовления убивают все полезные эффекты продукта. Двух-четырёх минут варки достаточно для сохранения естественных питательных веществ капусты.

По словам специалистов, больше всего сульфорафана и мирозиназа содержат ростки брокколи - при их потреблении поглощение этих веществ увеличивается почти двухкратно. Другие продукты, которые содержат сульфорафан и могут усилить положительное действие брокколи, - это горчица, редис, руккола и васаби.