В севастопольских школах запретили благотворительные кассы

В севастопольских школах и дошкольных учебных заведениях с 1 марта не должно существовать никаких благотворительных касс, деньги, которые родители пожелают сдать, будут аккумулироваться только на целевых благотворительных счетах при этих учебных учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник управления образования и науки городской госадминистрации Сергей КРУГЛОВ. Как сказал чиновник, «мы сегодня не обойдемся без родительской помощи, но есть разница между благотворительностью и поборами; управление образования завалено жалобами - и письменными, и анонимными - по нарушениям, которые допускаются в учреждениях образования. Наши ревизоры не успевают выезжать на проверки». Начальник управления добавил, что «просто увещевания, убеждения, разъяснения, к сожалению, не помогают».

По словам С.КРУГЛОВА, «с 1 марта мы запрещаем любой наличный денежный оборот в школах и дошкольных учебных заведениях». «Никто не уполномочен собирать с родителей какие-то деньги. В каждом учреждении образования на 1 марта должен быть открыт в госказначействе специальный благотворительный счет, на котором будет аккумулироваться благотворительная помощь», - сказал он. Как пояснил представитель ГГА, «это ни в коем случае не обобщенный счет, на который может влиять управление образования. Это счет, который принадлежит конкретному учреждению образования. И никто этих денег не сможет оттуда снять и перераспределить… Они будут переходить из года в год, если не будут потрачены».

Как отметил начальник управления, издан соответствующий приказ и проведена разъяснительная работа со всеми директорами учебных заведений, заведующими дошкольных учебных заведений, в присутствии руководителей казначейства города. «Родителей мы тоже предупредили: на территории учебного заведения любая самодеятельность в данном вопросе запрещена», - подытожил С.КРУГЛОВ.