Картофель может стать отравой

Белые и желтые клубни обладают одинаковой питательной ценностью. Просто это картофель разных сортов.

Овощи, особенно картофель, занимают в нашем питании значительное место. Редко кто не любит картофель, и он присутствует почти каждый день на нашем столе. К тому же известно, что он не приедается, и его вполне заслуженно называют «вторым хлебом».

Картофель поражают многие болезни, но они не опасны для здоровья человека.

Другое дело позеленевшие клубни. Это бывает, когда картофель долго лежит на свету - в поле под солнцем или даже в помещении, куда приникают солнечные лучи.

Зеленый цвет свидетельствует, что в мякоти содержится повышенное количество гликоалкалоида - соланина (он накапливается и в старых, проросших клубнях).

Соланин ядовит и может вызвать отравление: горький вкус во рту, жжение языка, чувство тяжести в желудке, тошноту и рвоту.

Чтобы не допустить отравления, картофель надо прежде всего правильно хранить: в темноте и при температуре плюс 1-3 градуса. А весной проросшие клубни следует очень тщательно чистить» удаляя «глазки» и ростки, и не варить в кожуре; позеленевший картофель в пищу лучше не употреблять, а если вы все же решите его использовать, то постарайтесь полностью очистить от зелени.

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