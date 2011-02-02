Лучшие народные средства от мозолей
13:16, 02 февраля 2011Зарубежные новости
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Недорого и надёжно
Прополис. Его приклеивают к натоптышу пластырем и оставляют на несколько дней. Затем убирают вручную.
Марганцовка от «свежих» мозолей. Ее растворяют в теплой воде до бледно-розового цвета, добавляют чайную ложку соли и держат 15-20 минут.
Лимон. На ночь распаривать ногу в теплой ванночке, затем прикладывать к ней четвертинку лимона и привязать бинтом. Сверху надеть носок, утром снять. Повторить процедуру 2-3 раза, затем распарить ногу и вручную пемзой убрать натоптыш.
Одуванчик. Рецепт для дачников. Свежим соком смазывают мозоль несколько дней подряд.
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