Остаются ли витамины в сухофруктах?

Остаются ли какие-то витамины и полезные вещества в сухофруктах, а также в овощах, которые хранятся у нас всю зиму, - например, в картофеле, луке, моркови, яблоках? На этот вопрос отвечает Елена Суслова, врач-диетолог, специалист Центра здорового питания: "Действительно, многие витамины не настолько стойкие, чтобы сохраниться в процессе сушки и хранения. Однако в сухофруктах и зимних овощах и фруктах всё равно остаются полезные вещества, микроэлементы (например, в той же кураге - калий, кальций, фосфор), пищевые волокна - словом, то, что необходимо для сбалансированного питания. Помните только, что для длительного хранения сухофрукты зачастую обрабатывают диоксидом серы, яблоки натирают воском. Потому, перед тем как употребить в пищу «долгоиграющие» продукты, не поленитесь вымочить в воде сухофрукты".