Что "вшить" в голову, чтобы прошла депрессия

Как оказалось, депрессию можно лечить не только таблетками, но и хирургическим путем. Такой вывод сделали британские врачи, которые смогли избавить от депрессии 62-летнюю Шейлу Кук из британского города Девона. Женщина страдала душевным расстройством в течение десяти лет. В лечении депрессии, медики планировали применить шоковую терапию, и лечение разными лекарственными препаратами. Но положительного эффекта это не давало. По-прежнему, женщина находилась в депрессивном состоянии.

Около года назад британские врачи из города Бристоль предложили новое лечение, заключающееся в имплантации в головной мозг стимулятора влияющего на определенные отделы мозга. Операция прошла успешно. После операции женщина смогла вернуться к полноценной жизни.

flistnews.com