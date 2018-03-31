Витамины - орудие геноцида?

Наука давно установила, что прием витаминов оправдан только в терапевтических целях (при болезнях обмена веществ, послеоперационных осложнениях и т.п.), а для большинства людей они бесполезны или вредны.

В США еще в начале 1990-х годов Американский Институт диетологии, Американское Общество клинической диетологии, Американская диетологическая ассоциация, Национальный совет по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения и Американская медицинская ассоциация выступили с официальным заявлением: «Здоровые дети и взрослые должны получать достаточное количество питательных веществ из продуктов питания. Ответом на потребности в питательных веществах должны быть не различные препараты, а разнообразие продуктов, вследствие чего снижается потенциальный риск как нехватки, так и избытка питательных веществ».

В странах ЕС витамины переводятся в разряд лекарств, назначаемых строго по рецептам. Даже голодающие африканцы отказываются от «гуманитарных» витаминов, справедливо рассудив, что препаратов от голода не существует, а проблема авитаминозов решается путем снабжения населения продовольствием. И только в Папуа-Новой России разгорается витаминный бум. У нас и прежде витаминных препаратов хватало, а теперь в РФ везут мегатонны витаминов со всего мира. В аптеках, что ни год, появляется с десяток очередных поливитаминных комплексов - польских, иранских, белорусско-американских, индонезийских, французских, германских, словенских, швейцарских, египетских, индийских, датских, бельгийских, венгерских, шведских, болгарских, турецких... О витаминах и витаминно-минеральных комплексах сутки напролет поет реклама. Их навязывают медики и педагоги. Они - один из самых востребованных и популярных товаров нашего рынка.

Когда государственная власть ради наживы готова превратить страну в помойку для всего, что не нужно в мире, граждане должны думать о своем здоровье сами.

* Наука ничего не знает о состояниях естественного дефицита (гиповитаминоза) витамина Е - одного из самых любимых у наших рекламистов. Зато достоверно установлено, что длительное ежедневное использование витамина Е даже в таких низких дозах, как 270-540 мг, вызывает мышечную слабость, утомляемость, головную боль и нарушения зрения.

* Также никто еще не обнаружил синдрома гиповитаминоза биотина (витамин Н) и пантотеновой кислоты (витамин В3).

* Утверждение, что витамины и микроэлементы повышают интеллект и умственную работоспособность у детей и взрослых, - один из любимых слоганов наших рекламистов. А в мире этот вопрос закрыт уже полтора десятка лет. Последние масштабные исследования британских, бельгийских, американских ученых в 1988-1991 года не выявили никакой зависимости интеллекта от приема витаминных препаратов. Точку в вопросе поставил британский суд. В 1992 году в Великобритании три фирмы-производителя витаминов проиграли дело, возбужденное против них за утверждения, что их препараты витаминов улучшают умственные способности детей. У ответчиков так и не нашлось доказательств в поддержку утверждений.

* Проверив в 1986 году 3400 имевшихся на рынке США препаратов с витаминами и микроэлементами, американские ученые обнаружили, что содержание тиамина (витамин В1) и пиридоксина (витамин В6) в рекомендуемых суточных дозах поливитаминных препаратов может составлять 50000-53300% рекомендуемой суточной потребности (РСП) человека в этих веществах. Параллельные исследования в США и Великобритании еще в конце 1980-х годов выявили, что проблемы гиповитаминоза тиамина, пиридоксина, а также холина и фолиевой кислоты не существует, зато факты тяжелых поражений нервной системы в результате приема больших доз пиридоксина налицо.

* В разные годы в разных странах мира попадались на рекламной лжи известные в России фирмы Pharmax (уверявшая британских граждан, что ее препарат с витаминами В1 и В3 «улучшит ваш аппетит, вернет жизнерадостность и позволит вновь наслаждаться жизнью во всей ее полноте»), Abbott (рекламировавшая на Гаити свой препарат поливитаминов и минеральных веществ как продукт, который «помогает обеспечить необходимый рост у детей, помогает улучшить здоровье и жизнерадостность»), SmithKline Beecham (публиковавшая в Индии рекламу своего препарата поливитаминов с цинком с длинным списком показаний, среди которых были беспричинная смена настроения, утрата полового влечения, бесплодие, импотенция, апатия, депрессия и т.д.), Servier (раскручивавшая препарат витамина В1 в Африке, на Среднем Востоке и на Карибах как средство для лечения «всех видов функциональной астении, слабости и утомляемости») и многие-многие другие. Россия - не Африка, у нас фармокорпорации могут врать что угодно, о чем угодно и сколько угодно.

* Ни одно лекарство, содержащее бета-каротин, не допускается сегодня к продаже во Франции после того, как на основании исследований 22 000 лиц было выяснено, что ежедневный прием 20 мг этого вещества увеличивает риск острой сердечно-сосудистой недостаточности на 13 процентов.

* Ранее исследования в Финляндии (участвовало 29 000 лиц) показали 18-процентное увеличение риска рака легких у лиц, принимавших бета-каротин.

* После 4 лет американского исследования влияния ретинола (витамина А), охватывавшего 18 000 лиц из группы риска по раку легких, опыт пришлось прервать, т. к. ежедневный прием ретинола вызвал две лишние смерти на 1000 человек в год (по сравнению с контрольной группой, принимавшей плацебо).

* Три года в Израиле проверяли, уменьшает ли прием витаминов Е и С обызвествление кровеносных сосудов (атеросклероз; ведущая причина смертности в мире) у пожилых женщин, и у трети подопытных отложений в сосудах оказалось больше, чем у получавшей «пустышку» контрольной группы. Параллельно ученые из университета Южной Калифорнии (США) выявили, что высокие дозы витамина С приводят к утолщению стенок мозговой артерии (атеросклероз головного мозга; болезнь Ленина).

* Недавнее совместное сербско-датско-американское исследование на 170 тысячах человек должно было выяснить, защищает ли прием витаминов А, С и Е от рака органов пищеварения. Оказалось, что однозначно повышает. Особенно опасна комбинация витамина А и бета-каротина, повышающая риск рака кишечника на 30 процентов. По расчетам исследователей, из миллиона человек, глотающих такие витаминные добавки, ежегодно гибнут от рака органов пищеварения примерно 9000.

* Если вы курите, или работаете в загазованной среде, или живете в задымленном районе, то бета-каротин в таблетках и БАДах пользу то ли принесет, то ли нет, а вот предрасположенность к раку повысит. Потому что вступая в реакцию с канцерогенами, он сам становится канцерогеном. Перекосы в питании в сторону рафинированных продуктов, псевдомасел-спредов и т.д. тоже ведут к подобному "перерождению" бета-каротина.

* Витамин С (аскорбинка) в сочетании с аспирином (огромное количество немецких, французских, отечественных и т.д. препаратов), принимаемый регулярно, долго и методично - почти гарантированные язва и рак желудка.

* Передозировка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) обернется для "витаминизированного" гражданина головной болью, аллергией, почечнокаменной болезнью.

* Регулярные и высокие дозы никотиновой кислоты (витамин РР) ведут к желудочно-кишечным нарушениям, зуду, усугубляют бронхиальную астму, повышают концентрацию мочевой кислоты и глюкозы в плазме. Возможны нарушения функций печени и холестатическая желтуха.

* Если долго принимать высокие дозы пиридоксина (витамин В6) можно познакомиться с такими последствиями, как тяжелая нейропатия, атаксия (нарушение координации движении вследствие поражений лобных долей головного мозга, мозжечка и др.), онемение губ, нарушение проприоцептивной и вибрационной чувствительности. Исследования на добровольцах показали, что прием пиридоксина в течение 6 месяцев вызывает парестезию (онемение участок тела), мышечную слабость.

* Сегодня наметились самые проблемные группы, страдающие гипервитаминозом А (передозировкой вследствие чрезмерного употребления)- приверженцы особых диет и дети слишком заботливых родителей. Проявления болезни: боли в животе, тошнота, рвота, отек зрительного диска, боли в костях и суставах, гиперостоз, алопеция, внутричерепная гипертензия, субфебрильная температура, потеря веса, гепатоспленомегалия и многое, многое другое. Гипервитаминоз поддается лечению, но впоследствии развивается цирроз печени.

* Большинство разновидностей популярных поливитаминов («Витрум», «Центрум», «Юникап», «Дуовит»...) содержит витамин А в удвоенной дозе. В препарате «Аевит» доза витамина А в 40 раз выше суточной, в поливитаминах «Виташарм» - в 8 раз, а в комплексе «Триовит» - в 6 раз.

* Цинк, необходимый для полноценного роста, входящий в состав инсулина, предотвращающий простатит и облысение, при "переборе" становится канцерогеном, способствующим возникновению раковых опухолей.

* Мужскому организму с момента рождения необходимо цинка раз в 6-8 больше, чем женскому (а женскому надо больше железа). Пичкать чадо тем и другим без учета половой разницы - только вредить ему (или ей). Интересно, учитывает ли это хоть один создатель "поли-", "супер-" и прочих комплексов, или у них все, что они делают, одинаково полезно и мальчикам, и девочкам? Ответьте на этот вопрос сами.

* Авитоминоз, как бы ни пугали им, в наше время встречается не так уж и часто. Гипервитаминоз - вот проблема год от года все более актуальная.

* Помимо перспективы гибели плода у беременных женщин, избыток витамина А (другое название ретинол) также приводит к общей слабости, головной боли с тошнотой и рвотой, болях в животе, костях и суставах, ночной потливости, выпадению волос, увеличению печени и селезенки, трещинам в уголках рта, раздражительности, зуду во всем теле.

* "Передоз" витамина В1 (он же тиамин), хоть и не очень часто, но все же приводит к тремору (непроизвольные колебательные движения конечностей, головы, языка и других частей тела вследствие поражения нервной системы), активизирует герпес (носителей которого гораздо больше, чем больных), вызывает отеки, нервозность, аллергические реакции.

* Витамин В2 (рибофлавин), участвующий в кроветворении и обмене веществ, при избытке вызывает зуд, чувство жжения, покалывания, при переизбытке приводит к онемению.

* Мало того, что каждый потребитель нуждается в индивидуально подобранном комплексе (а большинство и вовсе ни в каких не нуждается), и реальная потребность определяется путем тонких биохимических измерений, не делающихся в массовом порядке ни у нас, ни на Западе. В различных витаминах и микроэлементах нуждаются даже физиологические двойники, живущие в разных климатических и природных зонах. Бывают ли "региональные" комплексы? Кроме аскорбинки от цинги для некоренных северян ничего не припоминается.

* Перебор витамина Е (токоферолы), "раскрученного" рекламой как "витамин молодости", оборачивается тошнотой, метеоризмом, поражением микрофлоры кишечника с последующей диареей, кроме того ведет к повышенному артериальному давлению и формированию склонности к тромбозам, в общем, если принимать препараты этого витамина без головы, веселая будет "молодость".

* Про риск обострения язвы и диабета при переборе витамина В3 (никотиновая кислота, ниацин, РР) мы говорили. Кроме того, в комплекте получите: покраснение, жжение и зуд кожи (особенно на лице и на верхней части туловища), нарушения сердечного ритма, расстройства желудочно-кишечного тракта.

* Если вы переберете с витамином В12 (он же цианокоболамин), содержащемся в печени, морской рыбе, яичном желтке, говядине, курице и т.д., то избыток у вас будет, что называется, налицо, поскольку и на лице, и на других местах тела появятся угревидные высыпания, а если таковые были, то они увеличатся и усугубятся.

* Витамин В9 (фолиевая кислота, выпускающаяся таблетками, порошками и входящая во все поливитамины и комплексы), регулярно употребляемый без надобности или дозами излишними, вызовет аллергические кожные реакции, вздутие живота, метеоризм, рвоту, анорексию (исчезновение аппетита), расстройства сна (спать будете, только когда усталость свалит, но недолго, т.к. яркие, часто кошмарные сновидения на грани галлюцинаций не дадут), недомогание и раздражительность. Неизвестно, откуда авторы комплексов черпают свои рекомендации, но нормальная медицина вообще не рекомендует длительно, регулярно употреблять В9.

* При необоснованном увлечении витамином В6 (пиридоксин, продается сам по себе и неизменно присутствует в комплексах), помимо расстройств нервной системы, получите онемение и ощущение покалывания рук и ног, боль в костях, мышечную слабость, судороги мышц, уменьшение способности к запоминанию. Не удивляйтесь, обнаружив аллергические реакции (кожные высыпания и др.). Воспримите как должное резкое ухудшение состояния при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (а равно предрасположенности к ней) в связи с повышением кислотности желудочного сока. Не удивляйтесь, если совсем "отстегнется" печень, ранее пораженная какой-нибудь болезнью. И сами на себя пеняйте, если увлеклись витамином В6 при ишемической болезни сердца.

* Осторожнее с В15 (кальция пангамат) при значительном повышении артериального давления! Чревато.

* Вот воистину грозная группа веществ, называемая витамином D (кальциферолы). Последствия передоза или употребления без надобности этих веществ (разумеется, забытые "раскрутчиками" соответствующих "всеобщих" препаратов) описаны во всех медицинских книгах. Это раздражительность, слабость, рвота, диарея, потеря аппетита, болезненная жажда, головная боль, зуд кожи, резкие позывы на мочеиспускание, отложение кальция в стенках кровеносных сосудов, печени, легких, почках и желудке.

* Взрослый человек получает достаточно витамина D с пищей, поэтому заботиться о дополнении им рациона нет нужды. И ребенок получает, даже возраста грудного, но (здесь мы и имеем неизбежность витамина) доношенный и сосущий грудь, а не смеси.

* D2 (эргокальциферол) противопоказан при туберкулезе и заболеваниях ЖКТ, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических заболеваниях печени и почек, органических поражениях сердца (в России не так много людей, свободных от чего-то из вышеперечисленного).

* Переусердствовав с D2, получим гиперкальциемию (потеря аппетита, тошнота, головные боли, слабость, раздражительность, нарушения сна, повышение температуры), белковую дистрофию (когда в тканях откладываются межклеточные полупрозрачные белковые массы), возможен кальциноз мягких тканей, почек, легких, кровеносных сосудов.

* Не лучшая идея - принимать D2 пожилым людям, так как, усиливая отложение кальция, витамин способствует атеросклерозу - ведущему фактору смертности в современном мире. Не надо увлекаться витамином беременным старше 35 лет. Очень нехорошее свойство D2 в том, что он накапливается в организме, так что хоть его навязывают и продают всем без разбора, принимать его надо под наблюдением врача, контролируя содержание кальция в крови и моче.

* Самый активный из группы D витамин D3, или холекальциферол (препарат, в частности, мощно "раскручивает" на ТВ знаменитая норвежская фирма "Никомед") противопоказан при вышеупомянутых патологиях, почечной недостаточности, камнях, декальцинирующих опухолях (миелома, костные метастазы или саркодиоз), остеопорозе. Помимо гиперкальциемии, вызывает запоры и вздутия."Укреплять" здоровье при беременности и кормлении надо под постоянным медицинским контролем.

* Оксидевит (называемый еще оксивитамином D3, природный метаболит этого витамина), токсичнее, чем D3, хотя и не накапливается в организме, поэтому его принимать надо под наблюдением врача, постоянно контролируя содержание кальция и фосфора в крови.

* Пропаганда с рекламою все мозги гражданам проела на тему дефицита йода и необходимости его принимать, а итало-германский "Йодомарин" - вообще лидер рекламного проката на ЦТ среди препаратов. Молчат пропаганда и реклама о том, что длительное применение препаратов йода ведет к явлениям йодизма: насморк, крапивница, лихорадка, отечность (вплоть до смертоносного отека Квинке), ненормальное слюноотделение, повышенное слезоточение, угревая сыпь на коже (эксфолиативный дерматит). Не надо принимать йод при туберкулезе, нефритах и нефрозах, фурункулезе, угревой сыпи и пиодермии, геморрогических диатезах, крапивнице, беременности, не говоря уж о повышенной чувствительности к йоду.

* "Универсальные" витаминно-минеральные комплексы с надписью "не рекомендуется больным фенилкетоноурией" не стоит принимать вообще никому, кроме диабетиков, ни больным людям, ни здоровым. Надпись означает, что в препарат включены заменители сахара - вещества, запрещенные или сильно ограниченные к употреблению в большинстве развитых стран мира.

* Гипервитаминоз витамином А, вернее, каким-нибудь из 8 веществ, объединенных этим символом (потеря аппетита, повышенная раздражительность, выпадение волос, зудящая сыпь, головная боль, рвота) может наступить только при передозировке препаратами, а при употреблении натуральных продуктов его не бывает.

* Потребность в витамине В15 (пангамовая кислота) легко, с запасом покрывается обычным набором повседневных продуктов. Принимать его дополнительно нет смысла.

* Ранее мы говорили про проблемы, которые может принести В12 (цианокобаламин) сам по себе. Но еще следует знать о том, что применяемый в комплекте с В1 (тиамином) он может усиливать аллергические реакции последнего, в сочетании с В1 и В6 (пиридоксин) разрушает другие витамины, противопоказан при острой тромбоэмболии, эритремии, эритроцитозе. Крайне осторожно надо его применять при стенокардии, а в идеале принимать витамин нужно под наблюдением медиков, контролируя состав крови, чтобы в случае чего прекратить прием.

* Ведение синтетического витамина К1 (фитоменадион, менахион, филлахинон) может вызвать гемолитческую анемию, а также повышает билирубин в крови. Это когда "трупики" эритроцитов не утилизируются, а остаются в крови, радикально меняя обмен веществ, осаждаясь в печени, прикрепляясь к стенкам желчных протоков, закупоривая их камнями, преобразуясь в холестерин и т.д.

* Витамины К2 (фарнохинон) и К3 (викасол) противопоказано употреблять при повышенной свертываемости крови, а также при склонности к тромбоэмболии. Что это такое, лучше заранее узнать в теории, ибо когда узнаете опытным путем - поздно будет. Это процесс "переноса" частей тромбов из вен, полостей сердца, аорты, где они образуются, в артерии, которые они закупоривают. Основные проявления: гангрена конечностей, инфаркты различных органов (легких, почек и др.).

* Дефицита витамина К не бывает, так как и большую часть необходимой организму дозы этого витамина вырабатывает, и недостаток его поступления с пищей восполняет наш собственный кишечник. Медики применяют витамин К только когда лечат болезни и состояния, характеризующиеся кровоточивостью, дают при операциях, связанных с большой потерей крови, другое применение - уже излишество.

* Если вы допустили передозировку препаратов железа (их принимают или при анемиях, или без причины, от дурости), то, вполне вероятно, отделаетесь какими-нибудь запорами и диареями. Но если произошел передоз железа в сочетании с витаминами В9, В12 и С (такие сочетания как раз и встречаются в комплексах витаминно-минеральных), то это может привести к тошноте, рвоте, аллергии, депрессии, сонливости, бледности, шоковому состоянию вплоть до комы. Тогда вас срочно надо везти в больницу, промывать желудок, лечить последствия.

* Потребность в витамине Р (на самом деле веществ этой группы открыто более полутора сотен, самое известное - РУТИН, из которого делают чрезвычайно популярный АСКОРУТИН) легко удовлетворяется просто пищей. В природе он содержится в тех же фруктах и овощах, что и С (аскорбиновая кислота), только его там в десятки раз больше. Потребность же организма в витамине Р - в среднем вчетверо меньше, чем в С.

* Обычно витамин В5 (пантотеновая кислота, пантотенат кальция) хорошо переносится, но возможны тошнота, изжога, рвота, если витамин глотают, аесли вводят внутримышечно - то появление инфильтрата (уплотнения, опухоли вследствие скопления крови).

* Уже из названия "пантотенат" (от греческого pantos - повсюду) видно, что витамин В5 распространен очень широко. Каковы последствия дефицита В5 - не установлено (хотя в популярных книжках для простонародья, их, в одном ряду с йогами, травами и т.п., могут указывать), поскольку дефицита В5 не бывает. Если в продуктах пантотената мало (а он есть практически во всем, от икры до гороха), его синтезирует наш кишечник, точнее, микрофлора. "Академическая" медицина применяет В5 только при лечении язв и ожогов. Тем не менее, назначают витамин очень часто, и во всех "компливитах" и "гендевитах" он присутствует.

* Дефицита витамина Н (биотин) и изомеров инозита (6 соединений, которые относят к группе витаминов В) в организме не бывает, стало быть, и вводить их в какой-либо форме, и предпринимать шаги по обогащению ими пищи незачем.

* Частота гиперкальциурий (избытка кальциферолов от употребления витамина D, продуктов и лекарств, богатых кальцием) среди детей разных возрастов достигает 15 процентов, а частота сколько-либо выраженных форм гиповитаминоза D (дефицита кальциферолов) - менее 1 процента.

* Препараты кальция (Кальцид, Морской кальций и др.), делающиеся из яичной скорлупы, нельзя употреблять с мясом, животными жирами, молоком, изделиями из муки, сахаром, фасолью, соей, шоколадом, какао... в общем, такой изуверской диеты, при которой можно безопасно и с пользой для здоровья принимать эти "укрепляющие" препараты, даже в монастырях в Великий пост не бывает.

* Основной источник аскорбинки (самого знаменитого витамина С) для ребенка - кормящая мать. Дополнительным источником должны быть только фруктовые соки (свежевыжатые, мы помним). В препаратах же реально нуждаются лишь "искусственники".

* Яблочный сок (которым все производители бодяжат более дорогие соки) как раз не надо смешивать с другими соками, потому что он содержит аскорбиназу - фермент, разрушающий аскорбиновую кислоту (витамин С).

* Если, руководствуясь табличками, которые часто печатают в популярных околомедицинских книжках, перевести потребную долю витамина В9 (фолиевая кислота) в количество продуктов, где он содержится, то получатся абсурдные вещи. Например, выходит, что покрыть потребность в В9 можно, ежедневно съедая 2 кг печени, 1,5 кг петрушки и т.д. Но руководствоваться этими полувековой давности табличками не стоит, так как давно установлено, что потребное количество В9 вырабатывает сам кишечник. Между тем, во все "компливиты", "гендевиты" и т.д. В9, как правило, входит.

* В медицинской практике фолиевую кислоту (В9) применяют в весьма узкой сфере: при некоторых видах анемий и поражений желудочно-кишечного тракта. Надо ли ее принимать, если у вас нет этих поражений и самочувствие нормальное?

* Витамин U (метилметионинсульфония хлорид), применяемый в гастрологической практике при гастритах и язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, обычно хорошо переносится, но не удивляйтесь, если прием обернется тошнотой, рвотой и усилением болей.

* Если вы не спортсмен и не грузчик, то специально обогащать рацион витамином Е (на самом деле это группа из 7 веществ) не следует, а раз обогащаете, то надо или нагрузки очень резко поднимать, или сон сильно укорачивать.

* Со времен академика И.Павлова граждане принимают кофеин наряду с витаминами, а среди детей нынче это вообще повальное увлечение (имеются в виду "энергетические напитки"). При этом редкий взрослый, не говоря про детей, знает, что при гипертензии, атеросклерозе, органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме и огромном количестве отклонений в работе центральной нервной системы это может привести к печальным последствиям (от депрессии до смерти). Кстати, в "энергонапитках" содержание кофеина в среднем вдвое превышает норму, рекомендуемую Минздравом для безопасного употребления.

* Популярая никотиновая кислота (витамин РР), помимо последствий, о которых мы писали, при длительном применении может привести к жировой дистрофии печени, а при передозировке обернется крапивной сыпью, головокружениями, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, парестезией (онемением) разных участков тела.

* Витамин РР часто колют внутривенно, для "общего укрепления". При некоторых состояниях при быстром введении случается сильное снижение артериального давления. Так что если оно и так понижено - получите соответствующие последствия. При гипертонии и атеросклерозе увлекаться "никотинкой" тоже нельзя. И вообще, для "укрепления" в селедке и каше гречневой витамина РР вполне достаточно.

* Когда витамином А (ретинол) чрезмерно увлекся взрослый человек, то его сонливость, тошнота, головные боли, вялость, гиперемия (болезненный приток крови) лица, рвота, раздражительность, расстройства походки, болезненность в костях ног - явления во многом заслуженные, т.к. он сам это себе выбрал, и вообще у него есть своя голова, и надо было ею думать, а не верить всему, что рассказывают в рекламе. Когда перебрал с витамином А ребенок, то его потливость, сонливость, кожные высыпания и т.д. на совести взрослых, ибо это они приучают чад к витаминам. А когда от передоза витамина А повысилось церебральное давление и развилась гидроцефалия у грудного младенца, то это фактически преступление перед младенцем, который сам пока еще совершенно не может ни думать, ни выбирать, ни сопротивляться "витаминизации".

* Как вы назовете мамашу, которая в результате методичного употребления витамина А во время беременности родила чудовище, младенца с врожденным уродством? Да как ни назовете - все будет правильно. При беременности у женщины обостряются все инстинкты, и внутренний голос наверняка ей не раз говорил, пока она пичкала себя витамином А и другими, что не надо этого делать. Тератогенный (от греч. teratos - чудовище и genes - рожденный) эффект больших регулярных доз витамина А известен давно. Про эффект этот и про другие подобные вещи широким массам не сообщают только потому, что это вызовет панику перед витаминами вообще, а с нею - кризис целой отрасли со всеми ее деньгами, рабочими местами и т.д.

* Датские ученые опубликовали данные 68 масштабных исследований, показавших что относительная смертность среди людей, принимавших добавки с бета-каротином, повышалась на 7%, а прием витаминов А и Е ассоциировался с увеличением смертности соответственно на 16% и 4%. * В той же Дании было выявлено повышение риска смерти от добавок с селеном.

* Очередное неприятное открытие по поводу витамина А сделано в Англии: даже незначительное превышение суточной нормы витамина ведет к хрупкости костей у женщин во время менопаузы. В популярных комплексах «Витрум», «Центрум» и т.д. эта доза превышена в разы.

* Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снизила допустимую норму потребления витамина С до 2,5 мг на 1 кг массы тела. В России последние 40 лет принято скармливать «для профилактики и лечения простуды»1 г в сутки.

* Во Франции сегодня ни одно лекарство, содержащее витамин А или бета-каротин, не разрешено назначать при лечении или профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

* Масштабные исследования в США, Финляндии, Китае выявили рост смертности от рака легких среди лиц, принимавших бета-каротин.

* Многочисленные исследования во многих странах не выявили никаких положительных эффектов витамина А и бета-каротина в плане профилактики и лечения других видов рака, зато было достоверно установлено, что прием этих витаминов повышает риск сердечно-сосудистой недостаточности.

* Йодсодержащие добавки зачастую содержат йода в 1000 раз больше суточной потребности организма и нужны лишь для профилактики последствий ядерных взрывов. Организм же устроен так, что если в нем присутствует достаточно йода, то щитовидная железа атрофируется. Другими словами, за несколько месяцев кормления «чудесными» йодо-добавками заботливые родители могут убить щитовидную железу ребенка, уничтожив как минимум 20% иммунитета всего организма, что уже само по себе считается предраковым состоянием.

* Если почки не очень хорошо выполняют свои функции, то при приеме калия ацетата (его используют и в лечебных целях, и как «источник ионов калия при его дефиците»), произойдет задержка калия в организме, что вызовет нарушение проводимости сердечной мышцы.

newsland.ru