Аэробика способствует росту мозга в пожилом возрасте

Регулярное выполнение умеренных физических упражнений в течение года способно увеличить размер гиппокампа в мозге пожилых людей, что приводит к усовершенствованию пространственной памяти. Такую связь установили американские неврологи Университета Иллинойса, Университета Питтсбурга, Университета Райс и Университета штата Огайо.

Гиппокамп - структура мозга, участвующая во всех формах формирования памяти.

Учёные пригласили для участия в исследовании 120 пожилых людей без слабоумия и случайно распределили их в две группы. Участники первой начали заниматься ходьбой по 40 минут в день три раза в неделю. Участники второй выполняли тонизирующие упражнения на растяжку. Спустя полгода клиницисты провели анализы работы мозга с помощью магнитного резонанса.

В результате выяснилось, что аэробные упражнения помогли увеличить объёмы левого и правого гиппокампа на 2 процента и 1,97 процента, соответственно. Те же области мозга снизились на 1,40-1,43% у тех, кто делал упражнения на растяжку. Аэробика улучшила функции памяти и размер гиппокампа, а также количество биомаркеров, указывающих на здоровье мозга, в том числе нейротрофический фактор BDNF - малую молекулу, участвующую в процессах обучения и памяти. Увеличение размера гиппокампа ассоциировалось и с ростом количества молекул BDNF.

Результаты исследования показывают, что атрофия мозга в связи с процессами старения - это вовсе не неизбежный процесс. По словам специалистов, даже умеренная физическая нагрузка в течение года может помочь усовершенствовать мозговые функции и предотвратить его старение.

ami-tass.ru