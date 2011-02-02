Поляк выжил в морозную погоду благодаря алкоголю
Мужчине ничего не угрожает
Врачи удивляются, как он вообще выжил, употребив такое большое количество спиртного.
Полиция Варшавы обнаружила в одном из городских парков мужчину, который в одних трусах спал на скамье. Температура воздуха в это время составляла минус 5 градусов по Цельсию.
32-летнего Александра Анджея доставили в больницу. Содержание алкоголя в его крови составило 1024 микрограмма на 100 миллилитров (напомним, что даже доза в 300 мкг/100 мл может привести к смерти от алкогольного отравления).
Врачи утверждают, что именно высокое содержание алкоголя в организме мужчины спасло его от гибели. С другой стороны, скорее всего именно этот факт и поставил его жизнь под угрозу, заставив мужчину прилечь отдохнуть в такую погоду.
В настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает.