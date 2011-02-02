После прививки от гриппа у детей развилось редкое заболевание - ВОЗ

После прививки от гриппа у подростков Исландии, Финляндии и Швеции появились симптомы редкого заболевания - нарколепсии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В Финляндии, симптомы заболевания обнаружены у 60 детей в возрасте от 6 до 19 лет. Все они получили вакцину «Пандермикс» производства фармацевтической компании «GlaxoSmithKline».

Правда, в Швеции и Исландии, разница в масштабах нарколепсии у привитых и непривитых детей была незначительной.

Как сообщает радио ООН, данная вакцина была поставлена в 38 стран, причем в 18 - непосредственно Всемирной организацией здравоохранения.

«Ни в одной другой стране, где мы напрямую распределяли вакцину, нет никаких признаков нарколепсии или иных необычных побочных эффектов.

Проводится тщательное расследование, но пока мы не обладаем полной информацией. Тем не менее, мы не изменили рекомендаций по применению вакцины среди детей и подростков», - сообщил пресс-секретарь ВОЗ Грегори Хартл.

ВОЗ считает, что наиболее вероятным объяснением роста случаев нарколепсии является сочетание действия вакцины и некоторых других факторов.

Нарколепсия - редкое заболевание, которое проявляется в приступах внезапного засыпания и внезапной дневной сонливости.

Причины развития нарколепсии недостаточно изучены. Существующие лекарства могут смягчить симптомы заболевания, но не избавляют от него полностью.

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