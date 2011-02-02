Какой самый полезный чай в мире?

Корейские ученые раскрыли свой главный секрет долголетия. Оказывается, чтобы прожить долго, нужно пить чай. Но не обычный, а приготовленный по специальному рецепту.

Самый полезный в мире чай - из сосновой хвои. По словам специалистов из Северной Кореи, длительное употребление этого напитка способствует продлению жизни, а также помогает всегда оставаться бодрым и активным.

Ученые изучили знаменитый корейский "Свод знаний о местных лекарствах", который был издан еще в 15 веке, и разработали специальные гранулы для соснового чая.

По словам экспертов, напиток, приготовленный из сосновой хвои, содержит витамины С, Е, группы В, аминокислоты, эфирное масло, кальций и более 40 микроэлементов.

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