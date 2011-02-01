Все прививки вызывают микроинсульты - ученые

Микробы не единственная причина смерти, болезни или расстройства, считает канадский ученый д-р Эндрю Моулден.

- Более того, они не являются возбудителями болезней. Смерть, нарушения и хронические болезни вызываются, в конечном счете, не самими микробами, а общим неспецифическим иммунным ответом организма и электростатической нестабильностью кровотока в ответ на инфицирование - естественное или прививочное, - продолжает он. - Здоровье и благополучие не могут быть навязаны с помощью шприца или единым для всех образом. Невозможно и бессмысленно прививать человечество от каждой инфекции на планете, поскольку все патогенны вызывают нарушения, болезни и смерти по одному и тому же механизму. Нужно заниматься именно этим механизмом, а не прививать всех подряд от всего подряд, - считает ученый.

- Мы можем справляться со всеми микробами, нужно лишь контролировать природу иммунной реакции на эти опасные патогенны. Прививки не искореняют эпидемии. Они лишь заменяют "глобальную войну" для 1% населения хроническими и острыми "вооруженными конфликтами" для всех. (Под хроническими и острыми "вооруженными конфликтами" имеется ввиду массовая вакцинация, в то время как всего лишь 1 % населения подвержен той или иной инфекции).

Более того, ученый представил четкие доказательства того, что все прививки, получаемые как в младенчестве, так и в старости, вызывают те же повреждения мозга и тем же способом, каким вирус полиомиелита вызывает паралич, дыхательную недостаточность, кровоизлияния в мозг, и смерть, - поскольку и вирус, и прививки вызывают одни и те же нарушение притока крови (ишемию) к мозгу и телу, от клинически незаметного до смертельного. (Когда младенец умирает от "внезапной детской смерти" или "беспричинно" после прививки, то действительной причиной смерти является прививка, в результате которой ухудшается кровоток в микроциркуляторном русле в стволовой части мозга, где находится дыхательный центр).

Повреждения от прививок приобретаются и накапливаются с каждой последующей прививкой.

Ученый разработал научный метод диагностики расстройств функций головного мозга - "12-IMAM-12-M.A.S.S., где число 12 относится к числу черепных нервов, а "MASS" означает синдромы кислородного голодания Моулдена (Moulden Anoxia Spectrum Syndromes). Диагностика достигается с помощью неинвазивного функционального нейроваскулярного нейромоторного томографического комплекса, созданного ученым для визуального измерения кислородной недостаточности в крови.

В результате исследований ученый пришел к выводу, что следует полностью запретить вакцинацию, поскольку ошибочна вся ее философия.

Позиция ученого находится в вопиющем противоречии с финансовыми интересами медицинских и фармацевтических картелей.

Однако свои доказательства он представил в Федеральный окружной суд США.

rifinfo.ru