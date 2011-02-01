Как замедлить поседение волос

Процесс поседения волос невозможно повернуть вспять, но можно остановить, уверены ученые.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие женщины-добровольцы. Выяснилось, что замедлить процесс поседения волос можно при помощи витаминных комплексов. Для этого необходимо в течение 1-2 месяцев ежедневно принимать витамины А, С, Е, группы В рибофлавин и фолиевую кислоту, пишет Passion.ru со ссылкой на Web MD.

Кроме того, при замедлении поседения волос очень полезны продукты, в составе которых много меди – мясо, орехи, петрушка, пророщенная пшеница.

Специалисты выявили факторы, от которых зависит, как быстро начнут седеть волосы. Среди них наследственность, состояние нервной системы, наличие заболеваний, питание.

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