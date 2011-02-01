Оливковое масло - "ангел-хранитель" печени

Оливковое масло первого отжима защищает печень от окислительного стресса – процесса, который вызван разрушительным воздействием свободных радикалов, которые приводят к старению тканей и повышают риск возникновения раковых образований, утверждают исследователи из Туниса и Саудовской Аравии.

Ученые провели эксперимент на крысах, которым давали оливковое масло. Оказалось, что в результате печень животных меньше страдала от воздействия токсинов, вызывающих окислительный стресс. В частности, в печени этих крыс увеличивалась активность ферментов антиокислителей.

Эксперты полагают, что оливковое масло является самым эффективным средством контроля вызванного токсинами окислительного стресса, а его экстракт напрямую защищает клетки печени от вредоносного воздействия свободных радикалов.

newsland.ru