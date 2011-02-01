Что полезней кофе или чай?

Кофе и чай являются своеобразными психостимуляторами, способные улучшать настроение, придавать заряд бодрости и стимулировать прилив сил. Содержащийся в них кофеин, расширяет сердечные сосуды, тем самым, усиливая процесс кровообращения.

Повышение работоспособности при потреблении этих напитков обусловлено тем, что он способствует преобразованию жиров «в топливо» для мышечной системы.

Что же касается большей пользы чая для организма нежели кофе, то это вопрос спорный, ведь многократные исследования доказали, что при соблюдении похожих условий жизни, у любителей того или иного из этих напитков, отмечается практически одинаковая продолжительность жизни, как и те причины, которые привели к развитию той или иной болезни, да и причины смерти у них также вполне обычны, чаще это происходит по старости.

Так что опасаться интоксикации при употреблении кофе особо не стоит, ведь подобное развитие событий возможно лишь в случае злостного употребления этого напитка.

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