Вегето-сосудистая дистония. Что делать?

Есть болезни, которые умеют маскироваться под самые разные заболевания. А то и вовсе протекать почти без симптомов. Один из таких «призраков» – вегето-сосудистая дистония

Колебания артериального давления, необъяснимое повышение или понижение температуры, слабость, чрезмерная потливость, боли в сердце, неполадки с кишечником, приступы немотивированной тревоги… Это болезнь или нет?

А если – да, то какая именно? Иногда даже опытные врачи приписывают проявления вегето-сосудистой дистонии то гипертонической, то язвенной болезни, сахарному диабету или бронхиальной астме.

Имя названо

Часто причиной обращения к специалистам становятся постоянное головокружение и головные боли, тахикардия, аритмия, обмороки и метеозависимость. Больному придется обойти почти всех врачей и сделать кучу обследований, чтобы определить истинного врага своего здоровья – вегето-сосудистую дистонию (ВД).

Этим термином обозначают несогласованную работу сосудов в момент их сокращения и расслабления. Из-за этого происходит нарушение в кровоснабжении внутренних органов и дефицит кислорода в организме, что и вызывает сбои в его работе.

Круговая оборона

При вегето-сосудистой дистонии страдает не какой-то один орган, а весь организм в целом. Следовательно, и бороться с болезнью следует комплексным методом, перестраивая весь образ жизни.

1. Следим за питанием. Для улучшения работы сосудов, сердца и укрепления нервной системы нужны соли калия и магния. Чтобы обеспечить себя полезными элементами, налегайте на гречку и овсянку, шиповник, курагу, морковь, фасоль и горох, орехи.

При ВД часто наблюдается нарушение артериального давления. В случае пониженного (гипотонии) рекомендуется побольше молочных продуктов, пейте зеленый чай, кофе. А при гипертонии (повышенном давлении) – наоборот, желательно исключить напитки с кофеином, отдав предпочтение травяным чаям.

2. Соблюдаем режим дня. Обязательно высыпайтесь. Спать нужно не менее 8–9 часов в день. Контрастный душ в начале или в конце дня – прекрасное средство для тренировки сосудов.

3. Нагружаем тело. Физическая активность обязательна. Но выбирать нагрузки нужно с умом. При вегето-сосудистой дистонии нельзя резко менять положение тела, например, быстро вставать из положения сидя, высоко прыгать. А вот неспешные виды спорта – бег трусцой, плавание, лыжи, йога, длительные прогулки – очень и очень полезны.

Если любите тренажеры, выбирайте «велосипед», беговую дорожку, степпер. Противопоказаны упражнения на тренажерах, где голова оказывается ниже уровня груди, и выполняются упражнения вверх ногами в связи с опасностью обмороков.

4. Избавляемся от болезней – провокаторов ВД: остеохондроза, гастрита и прочих.

5. Проходим курс физиотерапевтических процедур – естественно, по назначению врача. Обычно назначают электрофорез на шейный отдел позвоночника с лекарственными растворами; синусоидальные модулированные токи; аппликации парафина и озокерита на шейно-затылочную область. Для лечения ВД используют красное и инфракрасное лазерное излучение в сочетании с магнитотерапией (на область печени, околопозвоночные, подлопаточную зоны). Это улучшает обмен веществ в клетках, кровоток, уменьшает боль в области сердца, однако, такой вид воздействия лучше не применять при гипотоническом типе ВД, так как он может провоцировать обморок. Хороши и водные процедуры, которые оказывают общеукрепляющее воздействие на организм: контрастные ванны, гидромассаж, плавание.

Первая помощь

•Исключить курение, употребление алкоголя.

•Неплохие результаты в лечении вегето-сосудистой дистонии показывает фитотерапия. Но травяные сборы может назначить только врач.

•Если зябнут руки и ноги, полезны контрастные ванночки – 2–3 секунды в горячей воде, 2–3 секунды в холодной.

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