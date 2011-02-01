Как правильно ухаживать за кожей лица зимой

Кожа очень чувствительна к холоду, поэтому в холодную погоду за ней нужно ухаживать особенно тщательно.

На одном квадратном сантиметре кожи двадцать рецепторов, воспринимающих холод, а тепловых - только три. Даже если нет сильных морозов, кожу сушит холодный ветер.

Вообще низкая температура, ветер и снег приводят к быстрому старению кожи лица. Это происходит в результате того, что на морозе сосуды сужаются, и кожа бледнеет. Наступает спазм сосудов, ухудшается кровоснабжение тканей, снижается обмен веществ и питание кожи нарушается. Она становится бледной, вялой, сухой, появляется шелушение, раздражение.

Впрочем, всего этого можно избежать, если систематически правильно ухаживать за кожей, закаливать ее.

Для этого рекомендуется умываться утром не позже, чем за час перед выходом на улицу.

Утром не смазывайте лицо увлажняющим кремом: крем содержит воду, которая, испаряясь, способствует охлаждению.

После возвращения с улицы умойтесь прохладной водой и, не вытираясь, нанесите на кожу лица и шеи любой питательный крем. Через 15—20 минут снимите остатки крема бумажной салфеткой. Такие маски хорошо освежают кожу, снимают сухость и шелушение.

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