Болгарской целительнице Ванге исполнилось бы 100 лет

К 100-летию болгарской ясновидящей Ванги /1911-1996/ российские телеканалы и газеты готовят сегодня большие передачи и материалы. В частности, на телеканале "Россия" утром был показан документальный фильм "Великие пророчицы. Ванга и Матрона", а на Первом канале выйдет программа "Ванга. Мир видимый и невидимый" /22.20/.

Своими воспоминаниями в фильме Первого канала поделится и бывший корреспондент ТАСС в Болгарии Андрей Смирнов, который не раз встречался с самой известной слепой прорицательницей ХХ века. "Впервые я приехал к Вангелии Гуштеровой, или просто Ванге, в 1983 году, и с тех пор бывал у нее довольно часто вплоть до 1992 года", - рассказал Смирнов сегодняшним тассовцам.

По его словам, большую часть жизни ясновидящая прожила в селе Петрич, расположенном на границе Болгарии, Греции и Республики Македония. Последние 20 лет она принимала посетителей в селе Рупите. "Ее дом находился возле кратера потухшего вулкана, и Ванга считала, что он дает ей силы", - отметил Смирнов.

Он напомнил, что ясновидящая потеряла зрение очень рано, однако это никак не сказывалось на ее образе жизни. "Она существовала по своему давно заведенному распорядку: с 9:30 утра и до 6 вечера принимала посетителей, как правило, около 200 человек в день, - пояснил бывший корреспондент ТАСС . - Люди к ней записывались за много месяцев вперед и выстраивались в очередь перед домом".

Смирнов признался, что всегда относился к Ванге с огромным уважением. "Это, правда, был настоящий феномен, удивительная женщина, предсказания которой очень часто сбывались, - считает он. - Чем-то я ей понравился, она дала мне свой телефон, и я мог позвонить ей в любой момент".

Как-то они приехали к Ванге вместе с журналистом-международником Александром Капраловым. Смирнов сказал, что пришел попрощаться - чемоданы собраны, на днях летит обратно в Москву. "Рано собрался, - неожиданно заявила Ванга, - никуда ты не поедешь. Еще год будешь жить в Болгарии". Ясновидящая оказалась права: по возвращении в Софию корреспонденту ТАСС пришлось распаковывать чемоданы: срок его служебной командировки продлили еще на год.

Смирнов напомнил еще один любопытный факт: в 1967 году Ванга была оформлена как государственная служащая. С этого момента она стала получать официальную зарплату - 200 левов в месяц, а визит к ней стоил для граждан социалистических стран 100 левов, для граждан западных стран - 50 долларов. До этого момента Ванга принимала людей бесплатно, иногда лишь получая подарки.

Андрей Смирнов также отметил, что Ванга всегда интересовалась жизнью Советского Союза, России, руководителей страны. "Интерес у нее вызывали Андрей Громыко и особенно Михаил Горбачев, - рассказал он. - В середине 1980-х годов она говорила мне, что Михаил Сергеевич возвысится еще больше. Но в то же время его ждут и сложности, которые, однако, не помешают ему остаться достойным человеком. Она желала ему всего самого доброго и утверждала, что ему ничего не грозит". Кстати, именно Ванга напророчила Борису Ельцину победу на выборах.

К болгарской прорицательнице обращались не только обычные люди, но и десятки знаменитостей из России. К примеру, писателю Леониду Леонову она настоятельно советовала не бросать работу над романом "Пирамида", и он, действительно, потом имел большой успех у читателей. Поэта Евгения Евтушенко ясновидящая попросила писать, но стараться глубже вникать в тему. "А то перепрыгиваешь, как сорока с ветки на ветку", - сказала она ему. Встретившись с Аллой Демидовой, Ванга удивилась, почему она стала актрисой, а не ученым. Алла Сергеевна, действительно, училась на филологическом факультете МГУ и собиралась в молодости посвятить себя науке. Дар прорицательницы также признавали в своих воспоминаниях актер Вячеслав Тихонов, живописец Святослав Рерих, академик Наталья Бехтерева, поэт Сергей Михалков и десятки других людей, побывавших у Ванги.

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