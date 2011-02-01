Почему детей нельзя кормить насильно

Родители начинают переживать из-за плохого аппетита ребенка и всячески стараются его накормить. Педагоги рекомендуют заставлять малышей съедать все, что дают. По мнению врачей, такая родительская принципиальность плохо отражается на детях. Особенно это относится к тем детям у которых наблюдаются сенсорные расстройства. Для таких детей вкус груши может быть обжигающим. Врачи советуют наблюдать за поведением своих детей. При этом большинстве появляется большая придирчивость в еде, что может негативно сказаться на здоровье ребенка.

По словам врачей, ребенок может быть болен сенсорным расстройством, если ребенок съедает меньше 20 наименований продуктов. Какая-то еда может надоедать ребенку, но спустя две недели он опять к ней вернется. У больного ребенка такого не наблюдается.

Если ребенок отказывается кушать один, но согласится поесть за компанию, то у больного ребенка такого не происходит. Капризный ребенок может выбирать из предложенных продуктов те, которые ему нравятся. Больной ребенок не станет кушать продукты не нравящийся структуры. По мнению врачей, если ребенок стал плохо кушать, не следует заставлять его сидеть над тарелкой. При этом следует обратиться к врачу с тем, чтобы выяснить причину плохого аппетита.

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