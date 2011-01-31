Как защитить мозг от последствий инсульта?

Углеродные нанотрубки защищают ткани мозга крыс от ишемии мозга, одного из самых тяжелых последствий инсульта, выяснили южнокорейские ученые.

Как сообщается в статье журнала Nature Nanotechnology, это открытие сделала международная команда ученых из Южной Кореи и США.

Инсульт - заболевание, которое в последние годы по смертности занимает второе место после инфаркта миокарда. "Возраст" болезни стремительно молодеет и на сегодняшний день около 8% случаев инсульта выявлены у лиц до 40 лет. Ученые ищут новые способы защитить пациентов от тяжелых последствий этой болезни.

Ученые использовали в своей работе одностенные углеродные нанотрубки с расположенными на их поверхности аминогруппами NH2. Исследователи вводили нанотрубки крысам в кровь путем инъекций. Далее с помощью методов спектроскопии экспериментаторы убедились, что нанотрубки накапливались в тканях головного мозга грызунов. При этом никаких видимых изменений в поведении этих животных не отмечалось.

Спустя неделю после инъекций экспериментаторы искусственно вызывали у подопытных животных инсульт. Оказалось, что восстановление поведенческих функций у крыс, в клетках мозга которых содержались нанотрубки, протекало гораздо легче, чем у грызунов в контрольной группе.

Низкие уровни погибших в результате инсульта нейронов, а также биохимических маркеров воспалительных процессов указывали на то, что нанотрубки эффективно защищали ткани мозга от повреждения.

"Наша работа закладывает основу дальнейших исследований, которые должны будут объяснить защитные эффекты углеродных нанотрубок при инсульте", - считает руководитель работы Сун Су КИМ из Университета Чун Ана (Сеул, Южная Корея).

Для ответа на вопрос о возможности применения углеродных нанотрубок в терапии инсульта у человека потребуются дальнейшего исследования их свойств, прежде всего их токсичности. Кроме того, необходимо будет разработать способы их доставки в ткани мозга.