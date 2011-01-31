Городской шум может довести до инсульта

Шум оживленной автотрассы увеличивает риск развития инсульта у пожилых людей, считают ученые из Института эпидемиологии рака в Копенгагене, Дания.

Они выяснили, что увеличение шума на 10 децибел (Дб) повышает риск инсульта среди людей старше 65 лет более чем на четверть, пишет takzdorovo.ru.

А их коллеги из Германии еще раньше выяснили, что избыточный шум повышает давление и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследования ученые в 1993 и 1997 годах обследовали 57 тысяч жителей крупных городов в возрасте между 50 и 64 годами. А через 10 лет исследование повторили.

Все добровольцы жили в городских домах с уровнем шума от 40 (звук тихого разговора) до 80 Дб (шум оживленной трассы). Выяснилось, что риск инсульта у пожилых людей появляется, когда постоянный уровень шума возрастает до 60 Дб. И каждые 10 Дб увеличивают риск этого заболевания еще на 27 процентов.

По мнению ученых, каждый пятый инсульт, случающийся у городских жителей – результат жизни в шумном районе. «Если это правда, то приблизительно восемь процентов всех случаев инсульта и 19 процентов инсультов у пожилых людей в возрасте старше 65 лет – результат воздействия шума от дорожного движения», — считают исследователи.

Именно поэтому ученые рекомендуют городским жителям как можно чаще выбираться за город или хотя бы выходить на прогулку в парки или скверы – подальше от городского шума. Ведь, по статистике, всего пять минут среди зеленых насаждений способны улучшить здоровье.

focus.ua