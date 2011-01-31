37-летняя женщина родила пятерых(!) близнецов

Как сообщили в Республиканском центре матери и ребенка, жительница села Гыждиены Глодянского района Молдовы родила 29 января трех мальчиков и двух девочек. Роды стали сюрпризом даже для матери и врачей, которые ожидали рождения только четверых детей. Уженщины есть также 10-летняя дочь и 17-летний сын.

Все новорожденные имеют вес около 700 граммов, они родились шестимесячными. Врачи сообщили, что роды прошли нормально, но дети остаются под наблюдением врачей.

Это первый в Молдове случай рождения пятерых близнецов.

fakty.ua