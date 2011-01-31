Какими аромамаслами лечат насморк

Какие масла подходят? Чайного дерева, эвкалипта, ели, ладана, бергамота, чабреца, аниса, кедра, сосны, герани и имбиря.

Массаж от заложенности. Вам потребуется всего 5 минут времени и любое из перечисленных выше масел. Все эфирные масла наносятся на кожу только в разбавленном виде. Для этого вам понадобится 30 мл масла-основы и 15 капель эфирного масла. В качестве масла-основы подойдет миндальное, оливковое или нерафинированное растительное. На каждую точку нужно воздействовать приблизительно 1 минуту. Первая находится чуть выше бровей по центру лба. Указательным пальцем надавливаем на нее и совершаем круговые движения по часовой стрелке. Следующие точки парные, и их удобнее массировать указательными пальцами. Вторая — на уголках глаз. Третья — на бугорках на переносице. Четвертая — на крыльях носа, а пятая — на границе ноздрей и губ. Этот массаж можно делать несколько раз в течение дня, как только возникает ощущение заложенности.

Масляные ингаляции. Возьмите 2—3 капли эфирного масла, нанесите на сложенный в несколько слоев носовой платок, и вдыхайте аромат, и сморкайтесь в тот же платок (меняя 3 раза в день). А вечером, перед сном, лучше сделать теплую масляную ингаляцию. В миску с горячей водой добавьте 7—10 капель выбранного масла или по 2 капли смеси нескольких эфирных масел (не больше 3-х). Масла надо предварительно разводить в «растворителе» — 1/3 ч. л. соли, соды или меда. Делая ингаляцию, накройте голову и плечи полотенцем и вдыхайте пар 5—7 минут. Продолжайте эти процедуры, пока не пройдет насморк.

Промывания пазух. Если слизь из носа приобрела желтый или зеленый оттенок, пришло время промывать пазухи от содержимого. Для этого разведите в стакане теплой воды 1 ч. л. морской соли, капните туда 2 капли масла и 1 ч. л. спиртового раствора хлорофиллипта. Морскую соль можно заменить отваром ромашки. Промывайте нос неделю по 3 раза в день.

segodnya.ua