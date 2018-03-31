Сочетаются ли сахарозаменители и диета?

Как правило, при соблюдении диет рекомендуется полный отказ от сладостей. Такое ограничение очень тяжело переносится сладкоежками, которые не представляют своей жизни без сахара и прочих вкусностей. Чаще всего на ум приходит реклама, гласящая, что в заменителях сахара созданных искусственным путем отсутствуют калории. Но с другой стороны никто не станет отрицать, что подобные подсластители в больших количествах попросту вредны для организма человека.

Наиболее безопасны заменители сахара, используемые диабетиками. К огорчению соблюдающих различные диеты подобные сахарозаменители натурального происхождения содержат достаточно большое количество калорий. Но если всё же предполагается использовать подобные продукты, стоит поближе познакомиться с ними.

Фруктоза

Данный сахарозаменитель довольно часто применяют люди, страдающие сахарным диабетом, т.к. его прием не сопровождается резким выбросом сахара в кровь. Благодаря тому, что фруктоза гораздо слаще обычного сахара, она более экономно расходуется. Но в случае соблюдения диет, способствующих снижению массы тела, данный продукт лучше не использовать в виду его весьма высокой калорийности – около 379 ккал. К тому же в отличие от других натуральных сахаров фруктоза не синтезируется в вещество под названием триглицерид, из которого позднее строится жировая ткань, а сразу же всё откладывается в жир.

Сорбит

Этот натуральный заменитель сахара впервые был получен из застывших рябиновых ягод, именно поэтому он получил название сорбит, что в переводе с латинского языка означает «рябина». Немного позднее это вещество было найдено в составе некоторых фруктов и водорослей. Среди диабетиков сорбит наиболее часто используемое в качестве сахарозаменителя вещество, только вот из-за высокой калорийности этого продукта его не стоит принимать в расчет тем, кто придерживается диет. Тем более для того, чтобы добиться сладкого вкуса, сорбита необходимо положить даже гораздо больше, чем обыкновенного сахара.

Ксилит

Многим из нас этот натуральный заменитель сахара известен, в основном, благодаря телевизионной рекламе. Именно о нем упоминают, показывая на всю страну жевательную резинку. Стоматологами не так давно было доказано, что употребление ксилита вместо сахара служит отличной профилактикой развития кариеса. Тогда как диабетики уже довольно длительное время весьма успешно используют его в качестве заменителя сахара.

Ксилит является натуральным продуктом, т.к. его можно получить из ягод и фруктов. Также данное вещество является промежуточным продуктом, образующимся в человеческом организме во время процесса углеводного обмена. Кстати, по калорийности этот сахарозаменитель равен сахару, что нежелательно забывать тем, кто заботится о сохранности стройной фигуры. Но в то же время ксилит слаще в два раза, чем обычный сахар, поэтому и добавлять его в пищу для подслащивания нужно гораздо меньше. Необходимо помнить, что ксилит при превышении дневной дозы, которая составляет 30-50 грамм, способен вызвать расстройство пищеварения.

Мёд

Строго говоря, мед не является сахарозаменителем в прямом понимании этого слова, ведь этот продукт употребляли в пищу ещё в далекой древности, когда не было и речи о синтезировании сахара. Мед является уникальнейшим натуральным продуктом питания, в котором содержится колоссальное количество различных витаминов и микроэлементов, необходимых человеку для нормального функционирования.

Ко всем прочим достоинствам мед обладает поистине божественным вкусом. Использование этого продукта вместо сахара позволяет в значительной степени улучшить работоспособность, повысить выносливость и укрепить иммунитет.

Поэтому, если во время соблюдения диеты разрешается употреблять сладкое, лучшего заменителя сахара, чем мед, просто не найти. Чтобы пища стала более сладкой, меда приходится добавлять совсем немного, по сравнению с обычным сахарным песком. Среди всех сахарозаменителей мед является наиболее безопасным и полезным,

но это не говорит о том, что употреблять его надо ложками, всё же во всем нужна мера.

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