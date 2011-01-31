Детские коляски лишают детей пальцев

Производители детских колясок выпустили оповещения об опасности некоторых моделей после ряда случаев травмирования детей и взрослых. Новозеландская Phil&Teds и британская Silver Cross разослали уведомления после того, как из-за неисправности механизма, по меньшей мере, три ребенка в прошлом году лишились ногтей и пальцев.

Возмущенные родители утверждают, что на самом деле трагических случаев больше. Они грозят подать в суд, считая меры, предпринимаемые производителями для предупреждения новых инцидентов, недостаточными.

По данным Министерства здравоохранения Канады, Phil&Teds получила сообщения о трех несчастных случаях, произошедших в США, в которых были задействованы коляски моделей Sport V2 и Classic V1. Компания пообещала разослать дополнительную защитную деталь владельцам этих моделей. А Silver Cross впервые опубликовала предупреждение в апреле 2010 года. Компания предложила заменить любую коляску из опасной партии на новую.

Производители заявляют: причиной ранений стал "преждевременный износ" одной из деталей коляски. Представители фирм развешивали плакаты с предупреждениями в магазинах товаров для детей, а также делали соответствующие объявления через социальные сети. Между тем родители считают, что торговцы должны были сделать гораздо больше. Сейчас как минимум один человек готов выступить против производителей с судебным иском. 44-летний предприниматель из Белфаста Колин Томпсон потерял терпение после того, как его маленький сын, катаясь в коляске, выпущенной Silver Cross прошлым летом, лишился ногтя.

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