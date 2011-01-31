Альпинист из Шотландии выжил после падения с 305-метровой высоты

35-летний альпинист из Шотландии выжил, упав с 305-метровой высоты.

Как передает BBC News, несчастный случай произошел на одной из вершин Шотландского высокогорья, неподалеку от высочайшей точки Британских островов - горы Бен-Невис. житель Глазго, находившийся на вершине в составе группы из 24 человек, упал с откоса. По словам спасателей, неудачливый альпинист "почти летел", при этом задевая горные породы.

Получив сигнал, спасатели выдвинулись на поиски мужчины. При этом, как позже признались они, никто не надеялся найти альпиниста живым - гора, с вершины которой он упал, возвышается над уровнем моря на 305 метров.

В ходе поисковой операции спасатели заметили у подножья человека, рассматривающего карту. Поначалу они не поверили, что это тот самый альпинист, однако позже установили, что это именно он.

У мужчины было несколько синяков и незначительных травм. Он был сильно напуган, но держался на ногах и в целом не был похож на человека, упавшего с высоты многоэтажного небоскреба. По словам спасателей, по пути в больницу на вертолете пострадавший охотно поддерживал разговор.

В данный момент альпинист находится в больнице.