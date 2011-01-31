Врачи отдали маме ребенка с... разрезанным животиком

После двух неудачных операций они предложили женщине «решать вопрос самой».

Мы привыкли к халатности врачей, грязным палатам и бессилию российской медицины. Но такого, похоже, еще не было. Минздравсоцразвития проводит проверку в Российской детской клинической больнице.

Поводом к приезду чиновников послужило открытое письмо Дмитрию Медведеву, которое написала жительница Ростова-на-Дону Елена Колосова. Дело в том, что ее сын Ярослав родился больным. В Ростове крохе сделали операцию, а потом дали направление в

Москву - за более квалифицированной медпомощью. Но вместо нее Елену Колосову и ее сынишку ждали лишь злоключения. После двух неудачных операций матери отдали ребенка с... открытой брюшной полостью и предложили «решать вопрос самой».

- А это самостоятельная промывка каждые два часа зоны кишечника от каловых масс, поддержка, проверка капельниц, кормление, уборка бокса, стирка пеленок, - рассказывает Елена. - Все это повесили на одну меня. К тому в палате невозможно обеспечить уровень необходимый для открытой брюшной полости! Моему годовалому сыну было плохо, он плакал ему было больно, брюшная полость была открыта, и все это стало - только моей проблемой...

В ситуацию вмешался уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Он заявил, что ребенка отправят лечиться в Германию, а в отношении врачей, допустивших вопиющую халатность, сделают выводы. Хочется верить...

newsland.ru