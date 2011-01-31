В Италии обнаружена "вода счастья"

В Италии обнаружен источник термальной воды, искупавшись в которой человек получает заряд бодрости и хорошего настроения. Он расположен в тосканской области Маремма, у городка Скарлино, и уже получил название "Улыбка".

Необычные свойства воды с глубины 450 метров объясняются высоким содержанием в ней солей лития - 715 мг на грамм. Это втрое больше, чем в знаменитой "литиевой воде", открытой в Америке в 1890 году.

"Обнаруженный в Скарлино источник, безусловно, самый богатый в мире минералом, который является естественным антидепрессантом", - отметил Маурицо Арманетти, эксперт, занимающийся изучением термальных вод. Он сообщил, что пробы "Улыбки" были переданы специалистам из римского университета "Сапьенца", которые подтвердили чудодейственные свойства "воды счастья".

Ученым давно известно, что соли лития обладают психотропным действием. Этот минерал используется в медицине при профилактике и лечении ряда психических заболеваний. Так, карбонат лития применяется в психиатрии для стабилизации настроения людей, страдающих разного рода расстройствами. Он эффективен в предотвращении депрессии и понижает риск суицида. Литий - основной компонент медикаментозных антидепрессантов.

О положительном влиянии на здоровье человека термальных вод знали еще древние римляне. Они первыми и находили такие источники, наиболее известные из которых расположены в Тоскане, в предместьях Рима, на севере Италии, а также на острове Искья в Неаполитанском заливе.

Несмотря на очевидную пользу таких ванн, перед погружением в "воду счастья" следует проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей, страдающих повышенным артериальным давлением и сердечнососудистыми заболеваниями, напоминает Арманетти.

ami-tass.ru