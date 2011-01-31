30 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в Малайзии

Два человека погибли и почти 30 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений в малайзийском штате Джохор на крайнем юге Малаккского полуострова.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт газеты Star.

Как заявил главный министр штата Абдул Гани ОСМАН (Abdul Ghani Othman), на этот момент эвакуированы 28,9 тысячи человек, которые размещены в 200 эвакоцентрах.

Три реки, вышедшие из берегов вследствие проливных дождей, окружили город Сегамат, превратив его в остров. Положение сейчас наиболее серьезно также в столице штата Джохор-Бару и городе Клуанг, их сообщение со столицей нарушено.

Между тем, ожидается, что к вечеру понедельника и во вторник положение еще более ухудшится, сказал главный министр. Сейчас джохорские власти наблюдают за еще пятью реками, которые также грозят выйти из берегов.

В ноябре прошлого года наводнения, вызванные сильнейшими муссонными дождями, вынудили покинуть свои дома десятки тысяч жителей четырех северных штатов Малайзии и нарушили железнодорожное сообщение с соседним Таиландом.