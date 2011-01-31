В Мексике конфисковали наркотики на сумму свыше $24,5 млн

Мексиканские военные в ходе проведения спецоперации в международном аэропорту города Гвадалахара конфисковали крупную партию наркотиков на сумму свыше 24,5 миллиона долларов.

Как передает РИА Новости, по сообщению министерства национальной обороны Мексики, мешки, в которых находилось 28 килограммов героина, а также 56,6 килограмма синтетических наркотиков метамфетамина и метилфенидата были обнаружены в грузовом отсеке самолета мексиканской компании Aeromexico, который должен был вылететь в город Тихуану (штат Нижняя Калифорния) на границе с США.

Президент Мексики после прихода к власти в 2006 году объявил войну организованной преступности и привлек армию для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, так как правоохранительные органы были коррумпированы и не могли противодействовать незаконному обороту наркотиков.

В сообщении министерства национальной обороны Мексики указывается, что генеральная прокуратура будет заниматься расследованием обстоятельств случившегося.

Мексика является основной перевалочной базой при перевозке наркотиков из Латинской Америки в США. По оценкам экспертов, ежегодно через территорию этой страны в Соединенные Штаты перебрасывается наркотиков на сумму до 40 миллиардов долларов.

По данным Генпрокуратуры, за последние четыре года власти Мексики конфисковали у наркомафии наркотиков на сумму в 10,93 миллиарда долларов.