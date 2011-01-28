Ученые выяснили, какая работа вызывает стресс

12:04, 28 января 2011
Зарубежные новости
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Чаще всего страдают руководители

По данным исследования, проведенного канадскими учеными, ключевые работники предприятия больше всего страдают от трудового стресса. В исследовании участвовали 2 737 работников, 18% заявили, что испытывают очень сильный стресс на работе.

Чаще всего от сильного стресса страдают руководящие работники и профессионалы, которые считают, что плохое выполнение работы может негативно сказаться на окружающих, а также те, кто работает сверхурочно или по сменам.

"Те, кто больше всего выкладывается на работе, испытывают больше всего стресса. Руководители должны понимать это и беречь таких работников. С точки зрения бизнеса, поддерживать их крайне выгодно для компании", - говорит автор исследования Каролин Дэва.

Работники, считающие, что их ошибка может привести к материальному или финансовому ущербу, а также нанести вред репутации компании, испытывали стресс в два раза чаще.

Вероятность стресса повышается и у тех, кто работает далеко от дома или совершает командировки. Вызывают психологическое напряжение нестандартные формы работы, такие как дежурство, дежурство на телефоне или "сжатая" рабочая неделя.

Хронический стресс ведет к эмоциональному выгоранию, а также усиливает другие психологические расстройства.

"Важно, чтобы у работников была возможность получить психологическую помощь и поддержку. По подсчетам, такие меры помогли бы сэкономить в Канаде до 17 биллионов долларов в год, которые теряются из-за потери продуктивности. Каждый работодатель должен спросить себя: "Что я делаю, чтобы уберечь от стресса ценных работников?", - пишут ученые.

С другой стороны, 82% работников, участвовавших в исследовании заявили, что они не испытывают стресса и испытывают только легкий стресс на рабочем месте. В этой группе чаще всего оказывались мужчины, неженатые или незамужние, люди моложе 25 лет или работники маленьких предприятий. Люди, удовлетворенные своей работой, также реже испытывали трудовой стресс.

news.open.by

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