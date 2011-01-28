Большинство американцев поддержали право на эвтаназию

Американские исследователи выяснили, что более половины взрослых жителей США поддерживают право неизлечимо больных людей на добровольный уход из жизни при содействии врача.

Такие данные получены в результате опроса 2340 совершеннолетних американцев, проведенного в августе 2010 года компанией Harris Interactive, занимающейся маркетинговыми исследованиями, и североамериканским отделением всемирной новостной службы BBC.

Как выяснилось в ходе опроса, 70 процентов взрослых жителей США считают, что люди, находящиеся на терминальной стадии болезни, испытывающие постоянные боли и не имеющие шансов на выздоровление, должны получить право на эвтаназию. Среди людей старше 65 лет это мнение разделяют 62 процента. Лишь 17 процентов опрошенных выразили несогласие.

Большинством в 58 процентов против 20 (22 процента ответили, что не уверены) участники опроса поддержали идею о том, что содействие врача в уходе пациента из жизни по его просьбе должно быть разрешено законодательно. По мнению 67 процентов опрошенных, врачам следует также разрешить сообщать интересующимся пациентам о возможности и способах эвтаназии.

Кроме того, опрос показал, что 56 процентов американцев знают кого-либо, кто письменно выразил свои пожелания относительно искусственного жизнеобеспечения в случае неизлечимого заболевания. Сами подготовили подобные документы 28 процентов опрошенных, но среди людей старше 65 лет таких значительно больше – 63 процента.

В опросе 10 тысяч американских врачей, результаты которого были опубликованы в ноябре 2010 года, выяснилось, что 45,8 процента из них считают, что "в некоторых случаях" врачам следует разрешить проведение эвтаназии. 40,7 процента высказались против, оставшиеся 13,5 процента выбрали ответ "возможны варианты".

medportal.ru