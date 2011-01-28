Как лечить аритмию народными средствами

* Настой валерианы. Столовую ложку измельченного корня валерианы лекарственной залить 1 стаканом кипяченой воды комнатной температуры, настаивать в закрытой посуде в течение 8-12 часов, процедить. Принимать по I столовой ложке 3-4 раза в день.

* Настой василька. 1-2 чайные ложки цветков василька синего заварить 200 мл кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза вдень за 10-15 минут до еды. Применять при приступах сердцебиения.

* Настой календулы. 2 чайные ложки соцветий календулы заварите 2 стаканами кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в день при нарушениях сердечного ритма.

* Настой мелиссы. Мелиссу используют как успокаивающее средство при расстройствах сердечной деятельности. Из нее готовят настой, который помогает сердцу справляться со своей функцией. Столовую ложку залейте 2,5 стакана кипятка, настаивайте, укутав, и процедите. Принимайте по 0,5 стакана 3-4 раза в день. Обязательно делайте раз в 2-3 месяца недельные перерывы.

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