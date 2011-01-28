Почему врачи боятся рыжеволосых?

Исследование, опубликованное в авторитетном британском медицинском журнале BMJ, попыталось развеять распространенное среди врачей заблуждение, что люди с рыжими волосами, сильнее реагируют на боль и чаще имеют обильные кровотечения.

Рыжие волосы имеют 2-4% населения Северной Европы и России и около 13% жителей Шотландии. Всего же в Великобритании около 40% населения имеют рецессивный ген рыжего цвета волос. Именно поэтому учёные из Уэльса заинтересовались распространённым среди анестезиологов и хирургов предубеждением и решили проверить его, проведя анализ существующих на эту тему исследований.

Изучив все исследования, хирург Джонатан Барри (Jonathan Barry) не нашел убедительных доказательств, что рыжеволосые пациенты теряют больше крови во время операций, чем остальные пациенты. Сведения о болевом пороге таких пациентов не настолько однозначны. Несколько небольших исследований всё же показало, что при проведении хирургических вмешательств рыжеволосые пациенты нуждаются в более высоких дозах анестетика, а также имеют повышенную чувствительность к холодным и горячим болевым стимулам.

Но, самое главное, авторы исследования пришли к выводу, что при проведении хирургических операций риск осложнений и неблагоприятного исхода у рыжеволосых пациентов не выше, чем в целом в популяции.

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