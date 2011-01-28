Раскрыта тайна еврейского долголетия

Американские ученые обнаружили у долгожителей из числа евреев-ашкенази повышенную активность фермента теломеразы, обусловленную мутацией соответствующего гена.

Теломераза восстанавливает теломеры – фрагменты ДНК, расположенные на концах хромосом и несущие защитную функцию. При каждом делении клетки количество теломер уменьшается. Когда их число становится ниже критического, клетка теряет способность к делению. Предполагается, что это явление лежит в основе старения организма.

За открытие и изучение теломер и теломеразы Элизабет Блэкберн, Джек Шостак и Кэрол Грейдер в 2009 году удостоились Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

В большинстве клеток человеческого организма теломераза заблокирована. Ее активность наблюдается лишь в стволовых и половых клетках. Разблокирование этого фермента в остальных (дифференцированных) клетках рассматривается как потенциальное "лечение от старости".

Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна собрали для генетического анализа образцы крови 86 ашкеназских долгожителей, которые, несмотря на средний возраст в 97 лет, не имели серьезных проблем со здоровьем. Кровь собрали также у 175 их потомков и у 93 членов контрольной группы, в роду которых были люди с обычной продолжительностью жизни.

Оказалось, что у долгожителей уровень теломеразы и длина теломер значительно больше, чем у членов контрольной группы. Причем эти особенности передаются по наследству, то есть обусловлены определенным вариантом гена фермента.

Как рассказала руководитель исследования Ёсинь Су (Yousin Suh), в настоящее время ученые пытаются понять механизм, по которому обнаруженный вариант теломеразы удлиняет теломеры, и, возможно, разработать лекарства, повышающие активность этого фермента и замедляющие старение.

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