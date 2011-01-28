6 продуктов, от которых темнеют зубы

Всегда легче и дешевле проблему предупредить, чем ее решить. Поэтому стоматологи советуют в меру употреблять 6 продуктов, которые так вредят белизне наших зубов. 1. Кофе

К сожалению, кофе очень сильно воздействует на белизну зубов, даже если его употреблялось в очень маленьких количествах. Если ты все же не можешь справиться со своей зависимостью, хотя бы поласкай зубы после чашечек кофе простой водой или специальным раствором.

2. Чай

Да! И чай тоже. Самым вредным для красоты зубов считается черный, менее опасный – фруктовый и практически безвредный – зеленый чай.

3. Шоколад

Несмотря на то, что шоколад подымает настроение, ты вряд ли обрадуешься зубам ужасного цвета!

4. Черника

Сок и кожура черники является естественным красителем, поэтому вся синяя красота моментально отобразится на твоей улыбке. Синий цвет исчезнет, но у любителей черники со временем зубы начинают немного желтеть.

5. Кока-кола

Кола или пепси тоже красят наши зубы. Более того, эти напитки вымывают кальций из зубной эмали, поэтому достаточно быстро портят зубы.

6. Фрукты

Кислоты в составе фруктов разрушают эмаль, а некоторые – и окрашивают ее. Например, любой виноград темного цвета.

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