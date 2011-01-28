Самые здоровые люди - кофеманы

Влияние кофе на здоровье человека изучали многие медики, притом их мнения часто расходятся. Недавно к их спору, полезен кофе или вреден, присоединились и греческие кардиологи

По их мнению, употребление двух чашек кофе в день способствует оздоровлению сердечно-сосудистую систему.

Свое исследование, в которое привлекли 700 местных жителей от 65 до 100 лет, они провели на остров Икария в Эгейском море. Выявив среди них гипертоников, врачи исследовали их кровеносные сосуды. В результате выяснилось, что они более эластичны у тех пенсионеров, кто выпивает 1-2 чашки в день.

Результаты этого изыскания медики обнародовали на конгрессе Европейского кардиологического общества, который проходил в Стокгольме.

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