Самые здоровые люди - кофеманы
08:40, 28 января 2011Зарубежные новости
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Хотя мнения ученых расходятся
Влияние кофе на здоровье человека изучали многие медики, притом их мнения часто расходятся. Недавно к их спору, полезен кофе или вреден, присоединились и греческие кардиологи
По их мнению, употребление двух чашек кофе в день способствует оздоровлению сердечно-сосудистую систему.
Свое исследование, в которое привлекли 700 местных жителей от 65 до 100 лет, они провели на остров Икария в Эгейском море. Выявив среди них гипертоников, врачи исследовали их кровеносные сосуды. В результате выяснилось, что они более эластичны у тех пенсионеров, кто выпивает 1-2 чашки в день.
Результаты этого изыскания медики обнародовали на конгрессе Европейского кардиологического общества, который проходил в Стокгольме.
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