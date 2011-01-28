Полуторагодовалый мальчик убил своего 5-месячного брата

В Ивдельском городском округе Свердловской области (Россия) проводится проверка по факту гибели 5-месячного мальчика. Как сообщили в следственном управлении следственного комитета при прокуратуре РФ области, трагедия произошла в посёлке Сама.

По данным следственного управления, днем мать находилась в одной комнате с детьми и играла на сотовом телефоне. В это время старший брат ударил младшего металлической кружкой по голове. В результате мальчик скончался на месте. В ходе осмотра тела погибшего судебным медицинским экспертом обнаружена подкожная гематома в теменно-височной области.

Тело погибшего ребёнка направлено на судебно-медицинское исследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

regnum.ru