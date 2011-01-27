В больницах находятся 123 пострадавших в «Домодедово»

14:56, 27 января 2011
Зарубежные новости
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Сообщили в Минздравсоцразвития

В больницах Москвы и Московской области находятся 123 пострадавших в результате теракта в аэропорту «Домодедово».

Об этом УНИАН сообщили в Минздравсоцразвития России.

Кроме граждан РФ, на лечении в 19 больницах находятся девять граждан Таджикистана, двое граждан Нигерии, двое граждан Молдовы, а также граждане Сербии, Словакии, Словении, Великобритании и Германии.

Как сообщал УНИАН, на утро вчерашнего дня было госпитализировано 110 пострадавших в результате теракта.

 

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