Какое вино полезней - сухое или крепленое?

Мощный природный антиоксидант полифенол ресвератрол, которое содержит вино, действительно очень полезное вещество. Он увеличивает продолжительность жизни, защищает сердце, подавляет рост опухолей. Основной источник этого антиоксиданта – кожица винограда и сердцевина виноградных косточек. Для того чтобы пополнить запасы ресвератрола в организме, достаточно включить в пищу виноград (обязательно с кожурой) или ежевику.

Или пить в небольшом количестве сухие вина (как красные, так и белые). А вот крепленые вина, к которым относятся портвейн, кагор, а также мадера и херес, ресвератрола не содержат. Дело в том, что для их производства используется термическая обработка ягод винограда, в процессе которой это вещество разрушается.

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