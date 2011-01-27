Какое вино полезней - сухое или крепленое?
Пить нужно понемногу
Мощный природный антиоксидант полифенол ресвератрол, которое содержит вино, действительно очень полезное вещество. Он увеличивает продолжительность жизни, защищает сердце, подавляет рост опухолей. Основной источник этого антиоксиданта – кожица винограда и сердцевина виноградных косточек. Для того чтобы пополнить запасы ресвератрола в организме, достаточно включить в пищу виноград (обязательно с кожурой) или ежевику.
Или пить в небольшом количестве сухие вина (как красные, так и белые). А вот крепленые вина, к которым относятся портвейн, кагор, а также мадера и херес, ресвератрола не содержат. Дело в том, что для их производства используется термическая обработка ягод винограда, в процессе которой это вещество разрушается.