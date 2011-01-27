Можно ли вылечить бесплодие народными средствами?

В жизни женщины наступает такое время, когда она хочет стать мамой. Но бывает и так, что радость материнства откладывается на неопределенный срок, и тогда приходится беспокоиться: бегать по врачам, делать все возможное и невозможное лишь бы добиться положительного результата.

Причины, по которым беременность не наступает, могут быть самые разные, от патологий различных органов и систем до неблагоприятного времени для зачатия, стрессовых ситуаций.

Сначала мы бежим к врачам и если не помогают обращаемся к знахарям. Они благодаря своим знаниям легко лечат бесплодие целебными травами.

Народные средства считаются эффективным и щадящим способ лечения по сравнению с лекарственными препаратами с химической основой, но только при условии их аккуратного применения, с соблюдением режима приема и дозировки, а также обязательно перед этим проконсультируйтесь с лечащим врачом.

* Отличный стимулятор половой функции и мужчин и женщин, помощник в работе яичников - витамин Е.

Богатейшим источником витамина Е всегда считался цветок розы, из которого можно делать «розовую воду» и пить ее.

Следующий источник витамина Е - облепиха: можно пить сок облепихи, масло, есть свежие ягоды. Мякоть тыквы - еще один кладезь этого витамина. Кроме того, тыква содержит множество других витаминов и микроэлементов, восполняет дефицит полезных веществ организме. При наступлении беременности, тыква предотвращает риск токсикоза, а также увеличивает выработку молока у кормящих женщин.

* Замечательным средством от бесплодия считается трава спорыша.

Спорыш оказывает лечебное воздействие на матку и яичники, облегчает зачатие. Его можно пить как чай, если заварить 1 чайную ложку сухой травы одним литром кипятка. Более концентрированный настой: 2 ложки травы спорыша, 2 стакана кипятка. Настаивать в течение 4 часов, процедить, охладить и пить 4 раза в день перед едой по полстакана.

* Свежий сок из пшеничных зерен также способствует излечению женского и мужского бесплодия. Его нужно пить по полстакана за полчаса до еды, 2-3 раза в день.

* Еще древние врачеватели называли шалфей волшебной травой лечащей бесплодие.

С шалфеем нужно быть очень осторожным, строго соблюдать дозировку - для заварки достаточно 1 чайной ложки на стакан воды, и принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза в день в течение 11 дней, после прекращения менструации. Повторить 3 месяца, если беременность не наступает, нужно сделать перерыв на 2 месяца.

Шалфей содержит особые фитогормоны, похожие по составу на эстрогены - женские половые гормоны. Настой семян шалфея вырабатывает у женщины так называемый «присасывающий эффект» шейки матки, что облегчает прохождение сперматозоидов на пути к яйцеклетке.

* Трудности с зачатием на фоне воспаления яичников можно исправить с помощью настоя из смеси трав мать-и-мачехи, ромашки аптечной, донника, травы золототысячника и цветков календулы. По 50 г каждого растения смешать и залить 0,5 л кипятка. Смесь настаивать 3 часа и принимать по трети стакана 5-6 раз в день. Пить настой 1-2 месяца, но во время лечения нужно воздержаться от половой жизни.

* Одно из очень эффективных средств, которое помогло многим теперешним мамам - ортилия однобокая, называемая в народе боровой маткой. Это средство с успехом используется для всех недугов женской половой сферы, и в том числе, помогает зачатию.

Для приготовления отвара нужно взять 2 ст. ложки листьев и цветов боровой матки, залить 30 мл воды и варить 5-10 минут. Затем надо дать отвару настояться 30 минут и процедить. Принимать его нужно по 1 столовой ложке 4 раза в день. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, курс может длиться от пары недель до 3-4 месяцев.

* Кроме настоев из лекарственных трав дополнительными средствами считалось привлечение удачи в дом с помощью веточек вербы.

Знахари советовали женщинам, желающим забеременеть помещать у себя в доме цветок фикуса и ухаживать за ним как за ребенком.

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