Родители могут и сами вылечить депрессию у своих детей

Форма игровой терапии между родителями и их чадами может облегчить депрессию у дошкольников. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы в Сент-Луисе при Вашингтонском университете. Исследователи адаптировали популярные детские игры, добавив в программы участие пап и мам, чтобы сосредоточить внимание на эмоциональном развитии ребятишек, а также, чтобы проверить, может ли новая игра помочь родителям научить своих детей правильно регулировать на негативные эмоции, такие как чувство вины и печали.

Терапия среди 18 депрессивных мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 7 лет состоялась в 14 сессий и длилась в течение 18 недель. После использования комбинированных позиций игры у большинства участников перестали наблюдаться признаки стресса. Многие родители хотят, чтобы их отпрыски избежали медикаментозного лечения депрессии, в том числе из-за действия побочных последствий приема лекарств. Поэтому психосоциальные вмешательства могут стать единственным эффективным средством лечения стресса у детей раннего возраста.

Первый элемент игры призывает родителей использовать методы, которые должны хвалить малышей, чтобы вызвать у них желание поиграть, в частности получить восторг от процесса взаимодействия с взрослыми. Второй компонент учит родителей использовать дисциплинарные меры без угроз и наказаний. А третий дает возможность детям научиться слушаться команд мам и пап. Кроме того, в игру может ненавязчиво вмешаться психолог, который подскажет в наушники родителям как поступить в той или иной ситуации.

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