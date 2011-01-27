Мужчинам кофе лучше не пить

Исследователи выявили вещества, которые отвечают за рост груди, правда, только у представителей сильного пола.

Исследователи Центра проблем человеческого питания изучили более 500 продуктов и напитков. Так, 100 граммов растворимого кофе содержит 1,833 микрограммов веществ, сходных с эстрогеном (фитоэстрогенов, веществ, влияющих на половые признаки человека), в то время как бразильский орех содержит 867 микрограммов.

Но, к сожалению, для женщин фитоэстрогены крайне вредны. Их чрезмерное потребление может вызвать бесплодие и повысить риск заболевания раком груди.

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