От недостатка кремния - болезни и быстрое старение

Если в земной коре кремния 38 %, то сама природа подсказывает нам, что и в нашем теле ему должно быть отведено значительное место – первое место! Избытка кремния в организме не бывает, а вот недостаток – серьёзная причина океана недугов в теле человека, и полного разрушения имунной системы, быстрого старения. (Сегодня среднестатистический больной имеет в организме дефицит кремния порядка 50 процентов! Но как же стойко «светила» в кавычках умалчивают о роли кремния для здоровья...)

Отсутствие кремния в почве делает её бесплодной, также и дефицит кремния в организме делает его не жизнеспособным. Основной источник кремния в пищевых продуктах – оболочка зёрен злаковых, те самые отруби. Но современные технологии обработки зерна делают всё, чтобы кремний не попал к нам в рот. Есть много способов получить кремниевую воду для питья, приготовления пищи, очищения кишечника. Оздоравливающий эффект цветных глин, особенно каолиновых, известен давно... Если кремния в организме в норме, то никакой псориаз, экзема, диатез не прилипнут и к коже... Кремний – элемент связи мозга человека с духовным миром. Вот пожалуй и основная причина молчания о кремнии и его свойствах...

Достаточно всего чайной ложки отрубей – (больше и не нужно!) ежедневно добавлять себе в пищу, в готовое блюдо на вашем обеденном столе, - чтобы быть и здоровым, и очень энергичным человеком. Отруби, в их самом что ни есть грубом натуральном виде, добавляют в каши, в салаты, в борщь... и пр.

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