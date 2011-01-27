Медитация суперполезна для человека

Два месяца занятий медитацией способны изменить работу областей мозга, связанных с памятью, сочувствием и стрессом. Впервые учёным общей больницы Массачусетса /США/ удалось установить, что медитация с течением времени изменяет производство серого вещества головного мозга.

Практика медитации давно ассоциируется с чувством спокойствия и физической релаксацией, но теперь неврологи определили, что медитация также представляет собой познавательную и психологическую выгоду, которая сохраняется в течение всего дня. Как говорит один из авторов исследования доктор Сара Лазар, медитация вызывает структурные различия в работе мозга и утолщение коры головного мозга в областях, связанных с вниманием и эмоциональной интеграцией.

Восьминедельная практика медитации среди добровольцев показала повышение плотности серого вещества в гиппокампе - области, важной для обучения и памяти, и в структурах, связанных с самосознанием, состраданием и самоанализом. Снижение плотности серого вещества в мозжечковой миндалине после сеансов привело к уменьшению беспокойства и стресса. Психиатры полагают, что регулярная медитация помогает правильной и более продуктивной работе мозга, улучшает общее чувство благосостояния и качество жизни.

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